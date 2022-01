Lenjerie este despre o stare de spirit. Atunci cand aceasta este corect aleasa, nu doar ca te ajuta sa arati foarte bine, dar te si ajuta sa te simti minunat. Cu siguranta, lenjeria intima potrivita ofera unei femei mai multa incredere in sine. Iata cateva motive de top de ce trebuie sa acorzi o atentie deosebita lenjeriei intime.

1. Stimuleaza increderea dumneavoastra

Este ceva psihologic, dar un sutien rosu te poate face sa te simti ca o regina. Incercati-l daca nu il aveti inca. De altfel, orice culoare profunda va poate face sa va simtiti minunat. Incercati negru, bleumarin, verde inchis sau un violet profund. Culorile au o influenta asupra noastra si ceva care este aproape de inima noastra este obligat sa aiba o influenta mai puternica, nu-i asa? De asemenea, daca alegeti costume de baie 2 piese, atunci acestea vor exprima feminitate si senzualitate.

2. Stimuleaza senzualitatea

Lenjerie intima adesea stimuleaza senzualitatea. Atunci cand vrem sa ne simtim frumoase si atragatoare, apelam la o lenjerie intima super sexy. Cu siguranta cel care se va bucura cel mai mult de aceasta alegere va fi partenerul nostru. Insa, si pe noi ne va ajuta sa avem mai multa incredere si sa ne simti extrem de feminine si deosebite.

3. Sporeste feminitatea

Asa cum spuneam mai devreme, lenjeria intima sexy te face sa te simti mai feminina. Un sutien de dantela neagra sau un sutien fara bretele, sau un simplu sutien push-up, pot scoate femeia pasionala din noi. Tocmai din acest motiv ar trebui sa acorzi mereu o atentie deosebita lenjeriei pe care o alegi.

4. Este mai mult decat imbracaminte

Lenjeria intima este un articol vestimentar care ofera o stare de spirit buna, aproape instantaneu. Nu numai starea de spirit este imbunatatita, ci si increderea in sine. Aceasta ajuta o femeie sa se simta frumoasa, puternica, eleganta si feminina.

5. Alegeti mereu modele diferite

In ziua de azi, exista atat de modele de lenjerie intima incat este foarte usor sa gasesti ceva pe placul tau. Insa, recomandarea noastra este sa optezi pentru cateva modele diferite care te vor ajuta sa arati si sa te simti de fiecare data altfel. Nu alege doar un model pentru ca e cumva mai safe, ci indrazneste sa creezi o garderoba extrem de atractiva si deosebita. Orice femeie care se respecta si care se iubeste pe sine va avea intotdeauna in garderoba sa piese de lenjerie intima super sexi si provocatoare.

Nu uita sa acorzi o atentie deosebita marimii. Nu cumpara niciodata lenjerie mult prea stramta pentru ca iti poate crea probleme de sanatate. Cat despre lenjeria prea larga, aceasta te poate face sa te simti neatractiva. Si, in ceea ce priveste culorile, alege cele mai vibrante culori pentru serile hot cu iubitul tau. Dantela se numara printre preferatele femeilor din intreaga lume. Alege-o si cu siguranta nu vei regreta. Si satinul este foarte sexy si feminin, insa este un material extrem de pretentios.

Se sifoneaza destul de repede si de aceea trebuie sa te asiguri mereu ca este calcat foarte bine. Altfel, nu va arata deloc bine odata imbracat. De-a lungul anilor, corsetele au fost extrem de apreciate de femeile din intreaga lume. Insa, unele lucruri care se spun despre aceste piese vestimentare sunt total neadevarate. Iata 5 mituri care sunt frecvent spuse despre corsete si adevarul din spatele fiecaruia.

Mitul 1: Corsete sunt atat de stranse ca te fac sa lesin

Nu, corsetele nu te fac sa lesini. Singurul mod in care acest lucru se va intampla este daca corsetul dvs. este mult prea stramt sau daca porti un corset de dimensiune gresita. Contrar credintei populare, femeile din istorie purtau in fiecare zi corset pe sub rochii. E ca si cum ai purta lenjerie de corp mult prea stramta. Daca sutienul este prea stramt sau inconfortabil, sunt sanse sa nu va simtiti confortabil si chiar sa va confruntati cu dureri.

Corsetele au fost folosite pentru suport in cea mai mare parte, si au fost foarte utile pentru spate si bust pentru ca ofereau un sprijin excelent. Inca exista oameni care mai poarta corset pentru motive medicale, deci acesta nu este destinat doar femeilor.

Mitul 2: Femeile ar putea sa se confrunte cu fractura de coaste daca poarta corset pe termen lung

Nimic nu poate fi mai neadevarat de atat. Doar ganditi-va ca in trecut, femeile de toate varstele nici nu ieseau din casa daca nu aveau un corset pe sub rochiile acelea voluminoase. In plus, aceste corsete erau purtate pentru cel putin 12 ore in fiecare zi, si nimeni nu se confrunta cu fractura de coaste. Este adevarat ca daca aveti deja o problema la nivelul coastelor nu este indicat sa purtati un corset, insa daca sunteti perfect sanatoasa, atunci corsetul nu iti va crea absolut nici un fel de problema de sanatate.

Mitul 3: Nu puteti sa va msicati sau sa faceti orice altceva atunci cand purtati un corset

Daca credeti ca femeile nu se puteau misca intr-un corset, atunci nimic nu s-ar fi intamplat in ultimii 400-500 de ani. Exista aceasta conceptie gresita comuna ca oamenii din trecut au fost de inteligenta mai mica decat cei de astazi si totul a fost ingrozitor si sumbru in istorie. In timp ce exista momente intunecate in istorie, viata de zi cu zi a unei femei era foarte activa. Ele faceau calarie, patinaj, si chiar alpinism.

Mitul 4: Toate femeile cre au purtat corsete au avut taliile mici

Cea mai mica talie pentru un corset in secolul al 19-lea a fost in jurul valorii de 20-21.5 inch. Insa, nu toate femeile care purtau corset aveau o talie de viespe. Acest lucru era diferit de la o femeie la alta. Chiar si in ziua de azi, structura osoasa a unei femei joaca un rol extrem de important atunci cand vine vorba de purtarea unui corset. A purta un corset nu inseamna ca scopul final este obtinerea unei talii mai mici.

Sunt mai multe beneficii minunate pe care corsetul ni le ofera. De exemplu, ne ajuta sa avem o postura mult mai buna si mai sanatoasa. Ne ajuta sa evitam problemele de coloana, de spate, si de gat.