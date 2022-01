8 antivirale naturale care te ajută să lupți cu virozele de sezon

Virozele sunt cauzate de virusuri și sunt mai frecvente în sezonul rece, perioadă în care agenții patogeni au condiții perfecte pentru supraviețuire și răspândire. Deși, pot cauza o mulțime de tipuri de afecțiuni, inclusiv de natură digestivă sau hepatică, în sezonul rece virusurile cauzează în principal infecții respiratorii: gripă, răceală, amigdalită virală etc. Acestea se tratează doar simptomatic și uneori cu medicamente antivirale. Atenție! Infecțiile respiratorii nu trebuie tratate cu antibiotice decât atunci când asociază o suprainfecție bacteriană! Totuși, există o serie de plante care posedă proprietăți antivirale în mod natural și pe care este posibil să le ai deja la îndemână. Află care sunt antiviralele naturale care te ajută să lupți cu virozele de sezon.

Oregano

Oregano este folosit adesea pe post de condiment în bucătărie, datorită gustului său desăvârșit. Însă acesta conține carvacrol, un compus fenolic recunoscut pentru proprietățile sale antivirale. Acesta acționează atât împotriva virusurilor care cauzează infecții digestive (norovirus, rotavirus), cât și împotriva virusului respirator sincțial, una dintre cele mai frecvente cauze ale infecțiilor de tract respirator.

Cimbru

Cimbrul conține acizi fenolici, în principal timol și carvacrol, responsabili de acțiunea antivirală a acestuia. Acesta este disponibil sub formă de ulei esențial. Se adaugă câteva picături în apă fierbinte și se fac inhalații. Are efecte antiinflamatoare și ameliorează simptomele infecțiilor respiratorii.

Rozmarin

Aplicațiile terapeutice ale rozmarinului se datorează acidului oleanolic dar și altor compuși activi din compoziție. Rozmarinul este recunoscut pentru eficiența sa în lupta împotriva virusului influenza, care cauzează gripa sezonieră.

Astragalus

Astragalus este o plantă medicinală utilizată în mod tradițional în medicina chineză pentru efectele sale terapeutice. Polizaharida din astragalus are efecte imunomodulatoare și antivirale. La noi în țară se găsește sub formă de suplimente alimentare.

Echinacea

Echinacea este o plantă cu efecte imunostimulatoare remarcabile. Mai multe specii de echinacea posedă proprietăți antivirale, cum ar fi Echinacea angustifolia, Echinacea pallida și Echinacea purpurea. Dintre acestea, E.purpurea este mai potentă în ceea ce privește stimularea imunității.

Busuioc

Busuiocul, utilizat, de asemenea, pe post de condiment, conține apigenină și acid ursolic. Datorită acestor compuși, el poate fi utilizat în combaterea unor infecții virale. Un studiu efectuat în 2011 (1) pe subiecți sănătoși, de către Mondal et al., a arătat că suplimentarea cantității de extract de busuioc în organism timp de 4 săptămâni a avut efecte imunomodulatoare. Mai exact, a crescut nivelurile unor celule imune (celule T-helper, celule NK, interleukina-4, interferon-γ).

Usturoi

Usturoiul este deja bine cunoscut pentru proprietățile sale antivirale și antibacteriene, fiind folosit ca remediu tradițional în multe culturi. Proprietățile sale se datorează conținutului de alicină. Studiile pe animale și in vitro au demonstrat efectele imunostimulatoare ale usturoiul. Acesta ar avea activitate antivirală împotriva virusului influența A și B, rinovirusurilor (care cauzează răceala comună) și a celor care provoacă pneumonie, conform Bayan et al. (2)

Ghimbir

Ghimbirul este altă plantă care poate lupta împotriva unor virusuri, cum ar fi virusul respirator sincțial. Acesta se poate consuma sub formă de ceai, dar se găsește și în pastile de gât și capsule.

Așadar, poți ajuta organismul să combată infecțiile virale sezoniere și cu ajutorul produselor naturale. Acestea pot fi consumate atât sub formă de ceai, cât și sub formă de suplimente. Unele dintre acestea pot fi adăugate direct în preparatele culinare, sub formă de condiment, sau pot fi adăugate sub formă de uleiuri esențiale în apă fierbinte/difuzoare de aromaterapie și inhalate.

Bibliografie:

Mondal, Shankar et al. “Double-blinded randomized controlled trial for immunomodulatory effects of Tulsi (Ocimum sanctum Linn.) leaf extract on healthy volunteers.” Journal of ethnopharmacology vol. 136,3 (2011): 452-6. doi:10.1016/j.jep.2011.05.012 Bayan, Leyla et al. “Garlic: a review of potential therapeutic effects.” Avicenna journal of phytomedicine vol. 4,1 (2014): 1-14.