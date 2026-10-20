Li Qiang a participat la reuniunea șefilor de guvern ai statelor membre ale OCS

Premierul Consiliului de Stat al Chinei, Li Qiang, a participat luni, la Dușanbe, în Tadjikistan, la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Șefilor de Guvern ai statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). La reuniune au fost prezenți lideri și reprezentanți ai statelor membre, invitați ai țării gazdă și responsabili ai unor organizații internaționale relevante. Reuniunea a fost prezidată de prim-ministrul Tadjikistanului, Kokhir Rasulzoda.

Li Qiang a declarat că anul acesta se împlinesc 25 de ani de la înființarea OCS. Summitul de la Bișkek, organizat în septembrie, a obținut o serie de rezultate importante, impulsionând promovarea păcii și dezvoltării. În același timp, factorii de instabilitate și incertitudine la nivel mondial continuă să se amplifice. Într-un moment de răscruce pentru viitorul și destinul omenirii, OCS ar trebui să își asume cu curaj responsabilitățile istorice și să contribuie activ la orientarea evoluțiilor internaționale. Pentru aceasta, este necesară atât consolidarea consensului în ceea ce privește viziunea, conceptele și modul de gândire, cât și adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea funcționării și eficienței operaționale a organizației.

În prezent, pe plan internațional se confruntă și se ciocnesc diverse curente de gândire, însă multipolarizarea lumii și globalizarea economică rămân tendințe generale. OCS ar trebui să continue să promoveze „spiritul Shanghai”, contribuind atât la stabilitatea și prosperitatea regională, cât și la dezvoltarea comună la nivel mondial. Statele membre împărtășesc dorința de a promova prietenia, de a asigura securitatea prin eforturi comune și de a realiza împreună dezvoltarea. Prin urmare, acestea trebuie să contribuie la menținerea stabilității, să își consolideze unitatea și să înainteze cu hotărâre.

China dorește să colaboreze cu toate statele membre pentru a spori eficiența operațională a organizației, a intensifica implementarea proiectelor de cooperare și a valorifica rolul său demonstrativ și mobilizator, promovând astfel dezvoltarea de înaltă calitate a OCS și punerea în aplicare a celor patru inițiative globale, în vederea construirii unei comunități cu destin comun pentru omenire. China dorește, de asemenea, să își intensifice coordonarea cu toate părțile pentru a finaliza cât mai curând cadrul normativ și instituțional al celor „patru centre de securitate”. Totodată, este dispusă să finanțeze formarea în China a 1.000 de cadre medicale din statele membre ale OCS și să contribuie în continuare la îmbunătățirea bunăstării populațiilor din regiune.

Li Qiang a subliniat că, în ultimii ani, vocile care susțin consolidarea multilateralismului și reformarea și îmbunătățirea guvernanței globale s-au făcut tot mai puternic auzite în comunitatea internațională. OCS ar trebui să depună eforturi pentru a atrage mai mulți parteneri internaționali și pentru a-și asuma un rol activ la nivel mondial. În acest sens, este deosebit de important să se urmărească identificarea punctelor comune, respectând în același timp diferențele, și să se consolideze consensul pentru a reduce divergențele.

Având în vedere diferențele dintre resursele și avantajele naturale ale statelor membre, trebuie consolidată cooperarea economică și comercială, promovată integrarea economică regională și construită o rețea stabilă și rezilientă de coridoare internaționale de transport. Totodată, trebuie asigurată funcționarea stabilă și fluentă a lanțurilor globale de producție și aprovizionare. În fața diferențelor de interese și cerințe, trebuie identificate interesele comune și protejate pacea și stabilitatea mondială. În ceea ce privește diversitatea culturală, trebuie promovate armonia și coexistența.

Reprezentanții participanți au declarat că, în cei 25 de ani de la înființare, OCS s-a dezvoltat și consolidat continuu, iar influența sa internațională a crescut constant. Toate părțile ar trebui să pună activ în aplicare rezultatele summitului de la Tianjin și ale celui de la Bișkek, să promoveze în continuare „spiritul Shanghai”, să consolideze comunicarea și coordonarea, să încurajeze dezvoltarea de înaltă calitate a organizației și să contribuie mai mult la pacea și dezvoltarea regională și mondială.

La încheierea reuniunii, Li Qiang și liderii celorlalte state membre prezenți au semnat și publicat un comunicat comun, au aprobat documente de cooperare în domeniile comerțului și investițiilor, industriei și interconectării, precum și rezoluții privind dezvoltarea organizației.