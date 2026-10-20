Raport despre dezvoltarea economică a Chinei în al treilea trimestru și încrederea adusă de acesta

Rezultatele economice din primele trei trimestre din 2026 ale Chinei au fost publicate în data de 19 octombrie. Conform calculelor preliminare, produsul intern brut a ajuns la 107.107,1 miliarde de yuani, înregistrând o creștere de 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, la prețuri constante. „Creșterea a accelerat în al treilea trimestru”, „Creșterea din al treilea trimestru a depășit așteptările”… BBC, Reuters și alte surse comentează în relatările lor. Site-ul ziarului britanic „Financial Times”citează analizele unor experți din domeniu, potrivit cărora productivitatea de nouă generație, în special industria prelucrătoare avansată, joacă un rol din ce în ce mai important în economia Chinei.

De la începutul acestui an, în fața unei situații internaționale complexe și schimbătoare, economia Chinei a rezistat presiunilor și și-a menținut funcționarea stabilă, prezentând o dinamică de dezvoltare orientată către inovație și o structură optimizată, punând astfel o bază solidă pentru realizarea cu succes a obiectivelor anuale în acest an de deschidere a celui de-al 15-lea Plan Cincinal. De unde provin aceste rezultate deosebit de dificil de obținut?

Pan Yuanyuan, cercetătoare la Centrul de Cercetare pentru Strategii Globale al Academiei Chineze de Științe Sociale, a afirmat că, de la începutul acestui an, China a promovat în mod concret dezvoltarea de calitate înaltă și a dezvoltat forțele productive de nouă generație adaptate la condițiile locale, a implementat politici macroeconomice mai active și mai eficiente, a consolidat coordonarea dintre politicile existente și cele incrementale, iar o serie de proiecte majore au fost demarate succesiv, rolul lor de susținere a dezvoltării de calitate înaltă devenind și mai evident; în plus, fundamentele economice favorabile pe termen lung ale Chinei nu s-au schimbat, sprijinind puternic economia chineză să reziste riscurilor și să avanseze în mod stabil.

Patru puncte forte

Analizând mai atent aceste rezultate, se observă că economia Chinei prezintă patru puncte forte: funcționare stabilă, dinamică orientată spre inovare, structură optimizată și calitate și eficiență îmbunătățite. Din perspectiva funcționării generale, rata de creștere de 4,6% din primele trei trimestre corespunde obiectivului de creștere economică prevăzut pentru întregul an și se situează printre cele mai bune rezultate în rândul principalelor economii mondiale; creșterea economică din primele trei trimestre de 5,7 trilioane de yuani, reprezintă cea mai mare creștere înregistrată în aceeași perioadă din ultimii cinci ani. În special în al treilea trimestru, conflictul din Orientul Mijlociu a determinat creșterea prețurilor internaționale la țiței, iar economia globală a fost afectată într-o măsură și mai mare; cu toate acestea, rata de creștere a economiei Chinei în această perioadă a înregistrat o creștere de 0,2 puncte procentuale față de al doilea trimestru, ceea ce poate fi considerat un rezultat obținut cu greu și deosebit de prețios.

Mai concret, în primele trei trimestre, valoarea adăugată industrială a întreprinderilor peste dimensiunea desemnată a crescut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, valoarea totală a vânzărilor cu amănuntul de bunuri și servicii de consum a crescut cu 2,6%, iar indicele prețurilor de consum la nivel național a crescut cu 0,9%. Evoluția favorabilă a majorității indicatorilor economici evidențiază reziliența și vitalitatea dezvoltării economice a Chinei, demonstrând că aceasta rămâne o sursă importantă de impuls pentru creșterea economică globală.

Funcționarea stabilă a economiei chineze oferă, de asemenea, investitorilor străini un simț de stabilitate în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare. Luând ca exemplu cererea internă, aceasta a jucat un rol dominant în primele trei trimestre, contribuind cu peste 70% la creșterea economică, iar cheltuielile de consum final au reprezentat aproape 50% din această contribuție.

Dinamica economiei, orientată către elemente noi

Pentru a analiza economia unei țări, nu trebuie să ne uităm doar la volumul total, ci mai ales la structură. În primele trei trimestre, dinamica economiei Chinei s-a orientat către elemente noi, iar structura sa a devenit tot mai optimizată. Conform estimărilor preliminare, noile motoare de creștere, reprezentate de producția de înaltă tehnologie, economia digitală și inteligentă și serviciile moderne, au continuat să înregistreze o rată de contribuție la creșterea economică de peste 40%.

În prezent, de la apariția mai multor modele mari de inteligență artificială până la consolidarea și extinderea continuă a industriei prelucrătoare avansate, rezultatele inovării ca motor al creșterii economice devin din ce în ce mai evidente. Un raport al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale arată că, în prezent, China ocupă locul 10 la nivel mondial în ceea ce privește indicele de inovare, iar 25 de clustere de inovare se află în topul mondial, numărul acestora ocupând primul loc la nivel mondial pentru al patrulea an consecutiv.

În același timp, tendința pozitivă a calității și eficienței economiei chineze s-a consolidat și mai mult, în special comerțul exterior demonstrând o reziliență puternică. În prezent, China a devenit principalul partener comercial al 169 de țări și regiuni, iar valoarea totală a importurilor și exporturilor de mărfuri din primele trei trimestre a crescut cu 18,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. De remarcat faptul că rata de creștere a importurilor s-a menținut la peste 20% în toate cele trei trimestre, demonstrând încă o dată că China este atât un „super-vânzător”, cât și un „super-cumpărător”. China este dispusă să achiziționeze mai multe produse străine, în special produse cu valoare adăugată ridicată.

China, tot mai conectată la nivel global

În prezent, contextul internațional este complex și schimbător, iar bazele dezvoltării stabile și pozitive a economiei Chinei trebuie încă consolidate. Cu toate acestea, este important să observăm că factorii pozitivi care stimulează dezvoltarea de înaltă calitate a Chinei se acumulează în mod continuu, oferind un sprijin solid pentru atingerea obiectivelor previzionate de creștere economică pe tot parcursul anului. De la cea de-a 140-a ediție a Târgului de Import și Export din China, care se desfășoară în prezent, până la cea de-a noua ediție a Expoziției Internaționale de Import din China și la cea de-a 33-a reuniune informală a liderilor APEC, care vor avea loc luna viitoare, China se conectează la lume prin tot mai multe inițiative de deschidere și cooperare, împărtășind cu aceasta oportunitățile oferite de dezvoltarea de înaltă calitate.