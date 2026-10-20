În 17 și 19 octombrie, premierul japonez Sanae Takaichi a oferit ofrande și a făcut o donație în bani Sanctuarului Yasukuni. În ultimele zile, mai mulți membri ai guvernului japonez, lideri ai Partidului Liberal Democrat și parlamentari au adus omagii la acest sanctuar al criminalilor de război.

În contextul împlinirii a 80 de ani de la începerea Proceselor de la Tokyo, vizitele succesive ale politicienilor japonezi la Sanctuarul Yasukuni au scos la iveală intențiile lor perfide de a exonera criminalii de război, de a reabilita agresiunea și de a pregăti terenul pentru „remilitarizare”. Ministerul chinez de Externe se opune ferm acestor gesturi și le condamnă cu vehemență, transmițând deja Japoniei demersuri oficiale ferme și un protest puternic. Ministerul sud-coreean de Externe a îndemnat, de asemenea, înalții oficiali japonezi să privească istoria în față și să reflecteze serios asupra acesteia.

Este bine cunoscut faptul că la Sanctuarul Yasukuni sunt venerați 14 criminali de război de categoria A, printre care Hideki Tojo și Iwane Matsui, ale căror mâini sunt pătate de sângele popoarelor din țările invadate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Sanctuarul este un instrument spiritual și un simbol al militarismului japonez, care a stat la baza declanșării războaielor de agresiune împotriva altor țări. După capitularea necondiționată a Japoniei, în august 1945, Procesele de la Tokyo, pe baza unor dovezi copleșitoare și a unei argumentații juridice riguroase, i-au condamnat pe acești criminali de război, i-au stigmatizat în istoria omenirii, au făcut dreptate la nivel internațional și au pus bazele juridice ale ordinii internaționale postbelice.

Cu toate acestea, din motive istorice, militarismul japonez nu a fost eliminat complet. Încă din anii ’60 ai secolului trecut, guvernul japonez ajunsese la o înțelegere cu reprezentanții sanctuarului privind includerea criminalilor de război de categoria A printre persoanele venerate, însă a ținut această decizie ascunsă publicului. În 1978, forțele de dreapta japoneze i-au inclus în secret pe acești criminali de război în rândul celor comemorați la Sanctuarul Yasukuni. Autoritățile japoneze de la acea vreme erau pe deplin conștiente de caracterul rușinos al unei asemenea decizii și, temându-se de consecințe, au ascuns în mod deliberat întregul proces decizional.

Pe măsură ce forțele de dreapta japoneze au promovat cu tot dinadinsul revizionismul istoric, politicienii japonezi au continuat să aducă ofrande la acest sanctuar, pe care Sanae Takaichi l-a numit „un sanctuar al păcii”. În ultimii 20 de ani, ea a adus omagii criminalilor de război la acest sanctuar aproape în fiecare an.

De-a lungul anilor, forțele de dreapta japoneze au denaturat în mod constant istoria agresiunii și au negat responsabilitatea Japoniei pentru invazii, recurgând la mijloace precum modificarea repetată a manualelor de istorie și organizarea unor activități politice.

Acestea au prezentat invazia japoneză în țările asiatice drept „eliberarea Asiei”, au minimalizat problema femeilor forțate să devină sclave sexuale în timpul războiului și Masacrul de la Nanjing, calificându-le drept „ficțiuni fără dovezi convingătoare”, și au descris Procesele de la Tokyo ca fiind „o sentință a țărilor învingătoare împotriva țărilor învinse”. Recent, forțele de dreapta japoneze au fost acuzate că au furnizat date false și înșelătoare marilor modele internaționale de inteligență artificială, în încercarea de a denatura percepția publicului mondial asupra istoriei celui de-Al Doilea Război Mondial.

De fapt, remilitarizarea reprezintă un obiectiv concret al forțelor de dreapta japoneze. Vizitele lor repetate la Sanctuarul Yasukuni urmăresc să erodeze consensul pacifist din societatea japoneză, în rândul cetățenilor de toate vârstele, în special al tinerilor, și să netezească drumul pentru renașterea militarismului.

Nu cu mult timp în urmă, Sanae Takaichi a menționat din nou eliminarea clauzei privind statele inamice din Carta Națiunilor Unite, în cadrul dezbaterilor generale recente ale Adunării Generale a ONU. Zilele trecute, în cadrul unei dezbateri din Dieta Japoniei, ea a sugerat că ar putea revizui, până la sfârșitul acestui an, formularea celor „trei principii non-nucleare”, potrivit cărora Japonia nu va produce și nu va deține arme nucleare și nu va permite introducerea acestora pe teritoriul său. Totodată, ea ar lua în calcul includerea, în cadrul revizuirii, a unei prevederi privind „studierea introducerii submarinelor cu propulsie nucleară”.

Potrivit relatărilor recente din mass-media japoneze, principalele prevederi ale „Planului de consolidare a capacităților de apărare”, aflat în curs de elaborare, indică faptul că, în următorii cinci ani, cheltuielile totale ale Japoniei pentru apărare ar putea ajunge la 70.000-80.000 de miliarde de yeni, aproape dublu față de cele prevăzute în actualul plan cincinal. Cu acești bani, guvernul japonez intenționează să achiziționeze un număr mare de drone și să mărească stocurile de muniții și rachete, pentru a putea susține operațiuni militare de lungă durată.

Asemenea acțiuni de intensificare a înarmării au fost criticate vehement de opinia publică din Japonia și din străinătate. Atsushi Koketsu, profesor emerit al Universității Yamaguchi, a subliniat că politicile guvernului condus de Sanae Takaichi seamănă foarte mult cu cele promovate de regimul militarist japonez din anii ’30 ai secolului trecut. Mizuho Fukushima, președinta Partidului Social Democrat din Japonia, și-a exprimat profunda îngrijorare față de riscul ca Japonia să alunece într-o „nouă stare de dinaintea războiului”. În multe orașe japoneze au avut loc recent proteste împotriva intențiilor autorităților de la Tokyo de a revizui Constituția pacifistă și de a intensifica înarmarea.

În fața acestor acțiuni regresive și samavolnice, care urmăresc să cosmetizeze crimele de război, să sfideze ordinea internațională postbelică și să readucă la viață militarismul, China și celelalte țări victime ale celui de-Al Doilea Război Mondial nu vor sta cu mâinile în sân. Dacă unii politicieni japonezi vor îndrăzni să revină pe calea agresiunii și expansiunii, vor fi trași pe deplin la răspundere.