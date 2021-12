Cum descrie China strategia americană: „încălcarea drepturilor omului în numele protejării drepturilor omului”

Printre argumentele folosite de Statele Unite ale Americii și aliații lor din Occident, din 2017 până azi, folosite pentru a condamna China la nivel internațional s-au numărat: problemele drepturilor omului în Xinjiang, existența așa-numitelor „lagăre de concentrare”, „munca forțată”, „sterilizarea obligatorie”, „genocidul” și altele asemenea referitoare, în principal la minoritățile din Xinjiang.

China consideră că acest comportament răuvoitor este menit să „profite de Xinjiang pentru a perturba și chiar controla China”.

În 2021, Senatul și Camera Reprezentanților din SUA au adoptat, succesiv, „Legea pentru prevenirea muncii forțate a uigurilor”. În urma cercetărilor efectuate în acest sens, Institutul de studii pentru Asia Centrală din cadrul Universității Lanzhou a finalizat un studiu de cercetare intitulat „Conspirațiile și abordările crizei politice a SUA sub strategia de a „a folosi Xinjiangul pentru a controla China”.

Studiul arată că strategia americană de a cauza o criză politică în Xinjiang este o importantă parte și principala manifestare a strategiei de suprimare a Chinei. Interpretarea negativă stigmatizantă și acuzațiile americane cu privire la drepturile omului în Xinjiang au rădăcini în conceptul drepturilor omului și aroganța americanilor, dar are și considerații profunde. În fine, strategia americană de a declanșa o criză politică în problemele legate de Xinjiang are implicații strategice profunde, care nu numai că ignoră complet realitatea privind stabilitatea și dezvoltarea în Xinjiang, dar are și nuanța de hegemonie prin „încălcarea drepturilor omului în numele protejării drepturilor omului”.

Textul integral al acestui studiu de cercetare poate fi consultat (în limba engleză) aici: http://romanian.cri.cn/informatii/interne/3358/20211215/722058.html

Articol realizat de Radio China International și CCTV