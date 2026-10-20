Xi Jinping, mesaj de felicitare la aniversarea Institutului Central al Socialismului

Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președinte al Comisiei Militare Centrale a Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj de felicitare, cu ocazia celei de a 70-a aniversări de la înființarea Institutului Central al Socialismului din China.

În mesaj, Xi Jinping spune că de-a lungul celor șapte decenii, Institutul Central al Socialismului a menținut principiul „Institutul socialist aderă la doctrina socialismului”, a cultivat un număr mare de reprezentanți din afara Partidului Comunist Chinez, care împărtășesc aceleași idealuri și luptă solidar alături de Partidul Comunist Chinez, aducând contribuții importante la consolidarea și dezvoltarea Frontului Unit Patriotic.

Xi Jinping și-a exprimat speranța ca, în noul punct de pornire, Institutul Central al Socialismului să poată urma ideologia socialistă cu caracteristici chinezești din noua eră, să persevereze ferm în direcția corectă a educației, să consolideze în continuare eforturile de formare politică și de adunare pe scară largă a consensurilor politice, să crească tot mai mult nivelul didactic, de cercetare științifică și de administrare a instituției, să joace un rol mai mare în formarea talentelor, în cercetarea teoretică și în promovarea politicilor din domeniul frontului unit, pentru a servi mai bine munca partidului și a țării.

Conferința de marcare a celor 70 de ani de la înființarea Institutului Central al Socialismului din China a avut loc luni, la Beijing, în cadrul căreia a fost citit mesajul lui Xi Jinping.