Târgul din Canton, o poveste de 70 de ani care continuă să se scrie

În cadrul celei de-a 140-a ediții a Târgului de Import și Export din China (Târgul din Canton), care se desfășoară în prezent, o serie de produse de ultimă generație, reprezentative pentru noile forțe productive, au fost prezentate împreună, devenind o imagine emblematică a capacității târgului de a se reinventa permanent.

Anul acesta marchează atât începutul celui de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, cât și împlinirea a 70 de ani de la înființarea Târgului din Canton. În cei 70 de ani de existență, suprafața expozițională a crescut de la 9.600 de metri pătrați, la prima ediție, la 1,55 milioane de metri pătrați în prezent, iar numărul cumpărătorilor a urcat de la 1.200 la începuturi la peste 300.000 în acest an. Târgul a devenit evenimentul de comerț internațional cu cea mai lungă istorie, cea mai mare suprafață expozițională și cele mai bune rezultate economice dintre manifestările de acest gen organizate vreodată în China. La nivel internațional, este recunoscut drept „cea mai importantă expoziție din China”.

Așa cum a subliniat președintele Chinei, Xi Jinping, în mesajul de felicitare adresat cu ocazia acestei ediții, „în cei 70 de ani de la înființare, Târgul din Canton a jucat un rol important în promovarea schimburilor comerciale dintre China și străinătate, devenind o platformă eficientă pentru extinderea deschiderii Chinei la un nivel înalt și pentru promovarea construirii unei economii mondiale deschise”.

Prima fază a ediției din acest an a fost dedicată producției avansate și a prezentat cele mai recente realizări din cinci mari categorii: electronice și electrocasnice, echipamente industriale, iluminat și echipamente electrice, feronerie și unelte, precum și autovehicule și motociclete.

În zona dedicată roboților de serviciu au fost expuse produse de ultimă generație din domenii precum inteligența întrupată, operațiunile speciale și serviciile publice. Totodată, au fost prezentate pentru prima dată 22 de scenarii de aplicare a tehnologiilor inteligente și 16 aplicații specializate bazate pe inteligența artificială. Întregul complex expozițional a fost dotat cu un sistem de navigație care permite orientarea până la nivelul fiecărui stand. De asemenea, au fost încheiate noi acorduri de parteneriat cu 12 parteneri internaționali, numărul total al acestora ajungând la 240. Plină de noutăți, expoziția a atras un număr mare de vizitatori.

Cum a reușit Târgul din Canton să se mențină în pas cu vremurile și să aducă mereu noutăți de-a lungul celor 70 de ani? Wang Xiaosong, profesor la Facultatea de Economie a Universității Renmin din China, consideră că unul dintre principalele motive este efortul constant al Chinei de a promova inovarea științifică și tehnologică și de a dezvolta noi motoare de creștere economică.

În ultimii ani, numeroase întreprinderi chineze au integrat internetul industrial și inteligența artificială în procesele de producție, atrăgând cumpărători din întreaga lume. În același timp, sistemul industrial complet al Chinei permite prezentarea continuă la târg a rezultatelor obținute prin dezvoltarea noilor forțe productive, facilitând o mai bună corelare între produsele fabricate în China și cererea de pe piețele internaționale. Un alt factor important este deschiderea continuă a Chinei către exterior, la un nivel înalt. Prin intermediul Târgului din Canton, țara oferă o platformă stabilă și eficientă pentru cooperarea economică și comercială internațională, creând noi oportunități de beneficii reciproce pentru comercianții din întreaga lume.

Târgul din Canton a apărut și s-a dezvoltat datorită deschiderii Chinei către exterior, devenind o fereastră importantă prin care lumea poate cunoaște mai bine țara. Prin intermediul acestei platforme, comunitatea internațională nu doar că poate observa dinamismul economiei chineze și transformarea industriei sale, ci poate înțelege și hotărârea Chinei de a promova cooperarea cu restul lumii pe baza beneficiilor reciproce.

Pentru întreprinderile din toate țările, Târgul din Canton oferă oportunități comerciale concrete. De-a lungul celor 70 de ani, acesta a pus la dispoziția comercianților din întreaga lume o platformă integrată, eficientă și convenabilă, care le permite să găsească într-un singur loc produsele și partenerii de care au nevoie. Valoarea cumulată a tranzacțiilor realizate prin intermediul târgului a ajuns la 1,6 trilioane de dolari. În primele trei trimestre ale acestui an, volumul total al importurilor și exporturilor de mărfuri ale Chinei a atins 39,94 trilioane de yuani.

Și mai important este faptul că, într-un context internațional marcat de intensificarea unilateralismului și a protecționismului, târgul continuă să se desfășoare de două ori pe an, conform calendarului stabilit, contribuind la promovarea unei economii mondiale deschise. În cei 70 de ani de existență, indiferent de schimbările de pe scena internațională, evenimentul nu a fost întrerupt niciodată și a rămas fidel principiului respectării contractelor și angajamentelor asumate, oferind astfel un reper de stabilitate într-o lume în schimbare.

În ultimii ani, peste 300.000 de cumpărători din mai mult de 220 de țări și regiuni au participat anual la cele două ediții ale târgului, organizate primăvara și toamna. Prezența lor constantă reflectă încrederea de care se bucură China ca partener comercial care își respectă angajamentele.

În cei 70 de ani de existență, Târgul din Canton s-a dezvoltat în paralel cu deschiderea și modernizarea Chinei. Dacă varietatea produselor expuse s-a schimbat de-a lungul timpului, viziunea inițială a rămas aceeași: „a face schimburi cu lumea și a promova beneficiile reciproce la nivel global”.

În viitor, pe măsură ce China va continua să pună în aplicare cel de-al 15-lea Plan cincinal, lumea va putea înțelege și mai bine hotărârea țării de a-și extinde deschiderea către exterior la un nivel înalt și de a dezvolta cooperarea economică și comercială internațională în beneficiul tuturor părților. În acest sens, povestea Târgului din Canton nu se va încheia, iar eforturile de promovare a beneficiilor reciproce și a câștigului comun vor continua.