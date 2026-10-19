Diana Buzoianu: “Radarul Balastierelor este realizat în proporție de peste 90%. Recepția aplicației este programată pentru 26 octombrie”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) anunță că dezvoltarea aplicației informatice Radarul Balastierelor a depășit pragul de 90%, recepția fiind programată pentru 26 octombrie 2026. Sistemul va permite urmărirea transporturilor de agregate minerale și corelarea informațiilor privind autorizarea, extracția și transportul acestora, oferind autorităților instrumente suplimentare pentru identificarea și combaterea exploatărilor ilegale.

„Fiecare zi în minister este o zi câștigată pentru proiecte vitale, care trebuie duse la capăt. Radarul Balastierelor este realizat în proporție de peste 90%, iar pe 26 octombrie este programată recepția. În ultimul an, am arătat amploarea ilegalităților din acest domeniu: exploatări fără autorizații, iazuri piscicole folosite ca paravan pentru balastiere și resurse naturale extrase fără un control real. Prin această aplicație, aducem transparență și posibilitatea de a urmări circuitul agregatelor minerale, de la locul de extracție până la destinație. Nu putem accepta ca lângă casele oamenilor să apară sute de cratere ilegale, iar autoritățile să nu știe de unde provin materialele transportate și unde ajung. Protejarea râurilor și siguranța comunităților înseamnă reguli clare, verificări și consecințe pentru cei care încalcă legea”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Radarul Balastierelor reprezintă următoarea etapă a procesului de digitalizare început prin lansarea platformei Inspectorul Balastierelor, în luna martie a acestui an. Platforma existentă permite cetățenilor să identifice exploatările autorizate, să verifice valabilitatea autorizațiilor și să afle cine sunt operatorii economici responsabili. Noua aplicație va extinde aceste posibilități prin urmărirea transporturilor și verificarea concordanței dintre cantitățile autorizate, cele declarate ca fiind extrase și cele transportate.

În cadrul conferinței de presă de vineri, 16 octombrie, ministra Diana Buzoianu a prezentat principalele mecanisme de verificare prevăzute în sistem: emiterea avizelor pentru transportul agregatelor minerale, urmărirea traseelor și semnalarea automată a abaterilor de la traseul avizat. Aplicația va include și verificări privind respectarea destinației și a intervalului de transport, astfel încât eventualele neconcordanțe să poată fi identificate și verificate de autorități.

„Prin Radarul Balastierelor, trecem de la informații gestionate separat de fiecare instituție la un sistem digital comun. Vom putea identifica mai rapid neconcordanțele dintre datele declarate și cele existente în sistem și vom putea orienta controalele către situațiile cu risc. În același timp, depunerea online a documentațiilor va reduce birocrația pentru operatorii economici. Digitalizarea nu înlocuiește verificările din teren, ci le oferă inspectorilor instrumente suplimentare pentru a acționa mai eficient”, a subliniat Elena Tudose, secretar de stat în MMAP.

Sistemul este conceput ca o platformă comună, interoperabilă, care va integra informații deținute de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon și Administrația Națională „Apele Române”. Corelarea acestor date va permite o evidență mai precisă a agregatelor minerale provenite din albiile râurilor și din terase și va sprijini orientarea controalelor către situațiile cu risc.

Aplicația va permite și depunerea online a documentațiilor necesare obținerii actelor de reglementare pentru exploatarea agregatelor minerale. Solicitanții vor putea transmite documentele în format electronic, iar instituțiile implicate vor utiliza informații comune, contribuind la simplificarea procedurilor și reducerea timpilor de procesare.