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Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, la reuniunea Consiliului EPSCO: locuri de muncă de calitate, egalitate de șanse și protecție socială în UE

Curierul Național
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Curierul Național

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a participat luni la reuniunea Consiliului Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO), desfășurată la Luxemburg.

Consiliul EPSCO reunește miniștrii responsabili de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din statele membre ale Uniunii Europene, pentru a discuta priorități comune privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, incluziunea socială, egalitatea de șanse și consolidarea dimensiunii sociale a competitivității europene.

Unul dintre principalele subiecte de pe agendă l-a reprezentat viitorul Act privind locurile de muncă de calitate (Quality Jobs Act). Miniștrii au discutat despre modul în care această inițiativă europeană poate răspunde nevoilor lucrătorilor și angajatorilor, într-un context în care piața muncii trece prin transformări importante.

Un alt punct important îl constituie asigurarea egalității în UE, miniștrii aprobând un set de concluzii ale Consiliului privind egalitatea ca motor pentru creștere economică și competitivitate. De asemenea, discuția politică pe marginea acestui subiect a reliefat importanța pe care o acordă statele membre ale UE, inclusiv România, combaterii discriminării și susținerii corespunzătoare a persoanelor vulnerabile.

Agenda reuniunii a inclus și adoptarea Recomandării privind combaterea excluziunii locative și a fenomenului persoanelor, care urmărește consolidarea răspunsului european la dificultățile de acces la locuințe. România a susținut acest demers.

În cadrul Semestrului European, miniștrii au aprobat mesajele-cheie ale Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) și Comitetului pentru protecție socială (SPC), având la baza principalele evoluții în materie de ocupare, competențe și protecție socială de la nivelul UE. Acestea vor contribui inclusiv la pregătirea ciclului Semestrului European 2027.

De asemenea, discuțiile informale din cadrul prânzului au fost dedicate integrării pe piața muncii a persoanelor aflate în afara acesteia, în contextul eforturilor europene de reducere a sărăciei și excluziunii sociale.

Participarea României la reuniunea EPSCO se înscrie în dialogul european privind dezvoltarea unor piețe ale muncii incluzive, îmbunătățirea condițiilor de muncă și consolidarea protecției sociale. Cu această ocazie, delegația României a participat la întrevederi bilaterale atât cu reprezentanții Spaniei, Croației și Belgiei, cât și cu Vice-Președintele Executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

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