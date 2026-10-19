Ministerul Dezvoltării a virat 16,1 milioane de lei pentru lucrări finanțate prin PNDL

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 16.107.863,61 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 19 lucrări finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Astfel, pentru etapa I, a fost plătită suma de 2.603.267,42 de lei pentru 3 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 13.504.596,19 lei pentru 16 proiecte.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secțiunea Programe de Finanțare/Programe naționale finanțate din bugetul de stat/Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, rubrica Obiectivele de investiții, iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.