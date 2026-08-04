ANCOM: Recomandări pentru evitarea fraudelor care folosesc identitatea furnizorilor de servicii poștale

În ultimii ani, au fost semnalate tentative de fraudă în care identitatea unor furnizori cunoscuți de servicii poștale este folosită în mod abuziv în scopul înșelării utilizatorilor. Prin intermediul unor SMS-uri sau e-mailuri, utilizatorii sunt informați că au un colet în așteptare, că trebuie să își actualizeze adresa de livrare, să achite o taxă suplimentară sau să aleagă un punct de ridicare. În realitate, mesajele conțin linkuri către pagini false, concepute pentru a colecta informații confidențiale sau pentru a determina efectuarea unor plăți.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) recomandă utilizatorilor să manifeste prudență și să verifice cu atenție dacă mesajele primite provin într-adevăr de la furnizorii de servicii poștale.

Exemple de mesaje care ar trebui să ridice semne de întrebare utilizatorilor

Tentativele de fraudă folosesc, de regulă, formulări care creează un sentiment de urgență și îndeamnă utilizatorii să acceseze un link sau să furnizeze informații personale. În realitate, este o capcană construită pentru a determina utilizatorii să acceseze un site de tip phishing, un site fals care imită pagina oficială a unui furnizor de servicii poștale sau de curierat. Astfel de tentative de fraudă sunt întâlnite frecvent inclusiv în perioadele de concedii.

Printre exemplele de mesaje întâlnite se numără:

„Coletul dumneavoastră nu a putut fi livrat. Vă rugăm să vă actualizați adresa accesând linkul de mai jos.”

„Pentru finalizarea livrării este necesară achitarea unei taxe suplimentare. Efectuați plata aici.”

„Selectați punctul de ridicare pentru coletul dumneavoastră accesând următorul link.”

„Coletul va fi returnat expeditorului dacă nu confirmați livrarea în următoarele 24 de ore.”

„Actualizați datele de livrare pentru a evita anularea expedierii.”

„Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker.”

Cum pot utilizatorii să recunoască o tentativă de fraudă?

ANCOM recomandă utilizatorilor să fie prudenți dacă primesc un SMS sau e-mail care:

solicită actualizarea urgentă a datelor pentru livrarea unui colet;

solicită plata unei taxe neprevăzute pentru finalizarea livrării;

conține un link către o pagină al cărei domeniu diferă de cel oficial al furnizorului;

creează un sentiment de urgență, avertizând că trimiterea va fi returnată sau anulată dacă utilizatorul nu acționează imediat;

solicită accesarea unui link și conectarea cu contul personal de WhatsApp;

solicită introducerea unor date personale sau bancare.

Ce nu solicită, de regulă, furnizorii de servicii poștale?

Dacă un mesaj sau e-mail primit în numele unui furnizor de servicii poștale solicită utilizatorilor parole, coduri de verificare sau date complete ale cardului bancar, ANCOM sfătuiește persoanele care l-au primit să îl trateze cu suspiciune! ANCOM subliniază că furnizorii de servicii poștale nu solicită, în mod obișnuit, prin SMS sau e-mail:

parolele conturilor utilizatorilor;

coduri de verificare primite prin SMS sau în aplicații de mesagerie;

coduri de autentificare pentru aplicații precum WhatsApp;

datele complete ale cardului bancar (numărul cardului, data expirării și codul CVV/CVC);

alte informații confidențiale care pot permite accesul la conturile sau fondurile utilizatorilor.

Cum se pot proteja utilizatorii?

ANCOM recomandă câteva măsuri simple de precauție, pe care utilizatorii le pot aplica, astfel încât să evite neplăcerile cauzate de tentativele de fraudă:

să verifice întotdeauna dacă mesajul provine dintr-o sursă oficială;

să acceseze informațiile despre livrare direct pe pagina de internet sau în aplicația oficială a furnizorului de servicii poștale, fără a utiliza linkurile primite prin SMS sau e-mail;

să nu introducă date personale sau bancare pe pagini a căror autenticitate nu poate fi verificată;

să nu comunice nimănui codurile de verificare primite prin SMS sau prin aplicațiile de mesagerie;

dacă au suspiciuni privind autenticitatea unui mesaj, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze direct furnizorul de servicii poștale, folosind datele oficiale de contact publicate de acesta.

În cazul primirii unui mesaj suspect, ANCOM recomandă utilizatorilor să nu acceseze sub nicio formă linkurile și să nu furnizeze informațiile solicitate. Utilizatorii sunt încurajați să sesizeze furnizorul a cărui identitate este în mod fals folosită și autoritățile competente. Dacă utilizatorul a introdus deja date bancare sau a autorizat o tranzacție, acesta trebuie să contacteze imediat banca emitentă a cardului pentru blocarea acestuia și să urmeze recomandările primite.

Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

O altă metodă de fraudă: coletele cu ramburs nesolicitate

O altă metodă de fraudă la care ANCOM recomandă vigilență este cea realizată prin coletele cu ramburs nesolicitate. În astfel de situații, destinatarii sunt determinați să achite contravaloarea unor colete pe care nu le-au comandat.

Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna datele expeditorului și să confirme dacă ei sau un membru al familiei chiar așteaptă coletul. Dacă expedierea este necunoscută sau suspectă, utilizatorii sunt sfătuiți să refuze primirea și să nu achite rambursul.

Utilizatorii care sunt victime ale unei înșelăciuni trebuie să informeze furnizorul de servicii poștale și să se adreseze organelor de poliție, în vederea efectuării cercetărilor.