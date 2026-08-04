Bilanţul dublului cutremur din Venezuela a ajuns la peste 6.125 de morţi

Numărul deceselor în urma dublului seism care a lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 6.125, potrivit bilanţului oficial comunicat luni de preşedintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, informează agenția de știri AFP.

Bilanţul anterior indica 5.546 de morţi.

Deşi au trecut mai multe săptămâni de la seism, zeci de persoane continuă cercetările în încercare de a-şi găsi rudele dispărute în statul La Guaira, la nord de Caracas, cel mai grav afectat de seismele cu magnitudini 7,2, respectiv 7,5 care au lovit litoralul venezuelean.

Guvernatorul statului La Guaira, José Alejandro Teran, a precizat pentru presa locală că aproape 1.400 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Potrivit unor surse diplomatice şi estimărilor experţilor, numărul dispăruţilor s-ar putea apropia de 10.000 de persoane.

24.000 de sinistraţi locuiesc acum în tabere

De mai multe săptămâni, lucrări de demolare şi de curăţenie au demarat în La Guaira, unde s-au înregistrat cele mai multe victime şi pagube materiale.

Potrivit autorităţilor, 190 de imobile s-au prăbuşit în timpul celor două seisme şi alte 856 au fost avariate.

În plus faţă de clădirile prăbuşite complet, alt câteva mii sunt considerate de autorităţi ca fiind prea riscante pentru a fi locuite.

Peste 24.000 de sinistraţi locuiesc acum în tabere instalate în Caracas şi în statul de coastă La Guaira.

Vineri, parlamentul venezuelean a adoptat o lege care vizează creşterea ofertei de locuinţe de închiriat pentru a veni în ajutorul miilor de persoane care şi-au pierdut casele în acest dublu seism.