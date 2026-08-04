Pădure veche de castani, salvată de incendiile devastatoare din Spania datorită devotamentului locuitorilor unei comune

Locuitorii din comuna spaniolă El Tiemblo, înarmaţi cu lopeţi şi greble, au luptat cu înverşunare pentru a salva de flăcări un copac remarcabil, un castan multicentenar numit „El Abuelo” („Bunicul”) și pădurea în care este situat. Copacul este considerat unul dintre cele mai preţioase exemplare din Spania și este situat într-o pădure de castani care face parte dintro rezervație naturală din apropierea Madridului.

„Bunicul“ are între 500 și 800 de ani. Starea actuală a trunchiului său împiedică efectuarea unor măsurători mai precise. Este cel mai bătrân castan din pădurea populată de această specie situată în localitatea El Tiemblo, din provincia Avila, și care face parte din Rezervația Naturală Valea Iruelas din munții Sierra de Gredos, aflată nu departe de Madrid.

Excursioniștii și pietonii se opresc adesea la El Abuelo pentru a face fotografii lângă acest copac monumental care odinioară a servit drept refugiu pentru păstori și cărbunari și care acum este doar un trunchi erodat de trecerea secolelor, cu foarte puține ramuri active. Botaniștii care îl studiază prevăd dispariția sa iminentă, deși atunci când vorbim despre o ființă vie care a trăit mai bine de o jumătate de mileniu, este greu de știut exact ce înseamnă asta.

Incendiile au ajuns până la pădurea de castani

Arborele a fost ameninţat de recentele incendii forestiere, care au mistuit aproximativ 77.000 de hectare şi au dus la evacuarea a zeci de mii de persoane.

Cu o înălţime de aproximativ 25 de metri şi un trunchi cu circumferinţa de peste 15 metri, acest castan este unul dintre cei mai impresionanţi copaci centenari din Spania. „Pădurea de castani este emblema localităţii El Tiemblo. Nu poţi înţelege acest loc fără ea”, spune Jose Carlos, în vârstă de 50 de ani, tehnician în controlul calităţii care locuieşte în El Tiemblo.

Trunchiul gol al copacului este suficient de spaţios încât să adăpostească animale, iar ramurile sale răsucite îi conferă un aspect sculptural.

În timp ce pompierii îşi concentrau eforturile asupra protejării zonelor locuite, când flăcările devastau pădurile din jurul localităţii El Tiemblo, zeci de locuitori au format un cordon de apărare improvizat pentru a opri înaintarea incendiului către pădurea de castani unde se înalţă El Abuelo.

„Ne-am adus sapele, greblele şi maşinile. Unii au adus chiar utilaje de şantier”, povesteşte Javier Garcia, în vârstă de 67 de ani, stând în faţa copacului care a rămas nevătămat. Acest tehnician pensionar a petrecut patru zile apărând pădurea de castani. Ajungea dimineaţa devreme la faţa locului şi muncea până la apusul soarelui.

Localnicii s-au mobilizat pentru salvarea pădurii

El a povestit că aproximativ 120 de locuitori s-au alăturat acestor eforturi, în timp ce voluntarii pregăteau mâncare pentru cei care luptau împotriva flăcărilor la El Tiemblo, la aproximativ patruzeci de kilometri de El Abuelo.

„Aşa se întâmplau lucrurile în mod tradiţional. Când izbucnea un incendiu, se făcea apel la comunitate, ne adunam şi luptam împreună pentru a-l stinge”, subliniază Garcia.

Flăcările s-au oprit înainte de a ajunge la plantaţia de castani, dar au ars pădurea de pini din vecinătate. Joia trecută, fumul se mai ridica încă de pe solul carbonizat. Trei cai păşteau pe o mică parcelă de iarbă cruţată de foc, iar un elicopter de stingere a incendiilor survola zona.

Acest incendiu, unul dintre cele mai violente cu care s-a confruntat Spania în ultimii ani, a izbucnit pe 23 iulie în apropierea oraşului Burgohondo, din provincia Ávila, şi s-a răspândit rapid în vegetaţia uscată, favorizat de vântul puternic.

A fost nevoie de evacuări şi de instituirea măsurilor de izolare în mai multe localităţi, printre care El Tiemblo, înainte ca incendiul să fie stins opt zile mai târziu.

„Cea mai mare comoară”

Pădurea de castani a fost salvată „în primul rând datorită locuitorilor, care şi-au pus experienţa, curajul, energia şi timpul în slujba acestei sarcini, dedicându-se trup şi suflet”, a spus primarul din El Tiemblo, Arturo Varas, pentru care El Abuelo este „simbolul” localităţii.

Faptul că localnicii cunoşteau terenul s-a dovedit un atu crucial, potrivit primarului: „Ei ştiu unde să meargă şi unde să nu meargă, iar în acest caz au descoperit cea mai bună modalitate de a salva castanul nostru, care este cea mai mare comoară a noastră”, a subliniat el.

Voluntarii au provenit din toate generaţiile, inclusiv locuitori în vârstă care şi-au croit drum prin pădurea de pe terenul abrupt pentru a ajuta la protejarea copacului.

„Toţi au vrut să meargă acolo, pentru că, atunci când te confrunţi cu o astfel de catastrofă, toată lumea vrea să ajute şi să ajungă la faţa locului cât mai repede posibil pentru a împiedica alte distrugeri”, a declarat primarul.

Pădurea de castani este foarte apreciată de turişti, mai ales toamna, când frunzele strălucesc în nuanţe de portocaliu şi auriu. „Sunt foarte mândru de locuitorii comunei mele care s-au mobilizat”, a subliniat Carlos, tehnicianul care locuieşte în El Tiemblo.