Peste 25 de milioane de turiști internaționali au vizitat Turcia în primele șase luni din 2026

Mehmet Nuri Ersoy, ministrul Culturii și Turismului din Turcia, a prezentat rezultatele sectorului turistic pentru prima jumătate a anului, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Istanbul, pe 31 iulie.



În primele șase luni ale anului 2026, Turcia a primit 25,8 milioane de vizitatori internaționali. În acest context, veniturile din turism s-au menținut la nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu un total de 25,8 miliarde de dolari americani.



Ministrul Ersoy a declarat:

„Tensiunile regionale din Orientul Mijlociu și incertitudinile globale au influențat cererea turistică în prima jumătate a anului 2026. Deși Turcia nu a fost implicată în conflict, iar toate companiile aeriene și aeroporturile noastre au continuat să funcționeze fără întreruperi, închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu a determinat o ușoară scădere a cererii. În primele șase luni ale anului 2025, am primit 26,4 milioane de vizitatori. În aceeași perioadă a acestui an, numărul acestora a ajuns la 25,8 milioane.



Am început în forță cea de-a doua jumătate a anului, iar estimările actuale indică o îmbunătățire semnificativă a performanței pentru perioada următoare. Ca rezultat al inițiativelor noastre strategice, am menținut veniturile din turism la același nivel ca în 2025, încheind prima jumătate a anului cu un rezultat solid de 25,8 miliarde de dolari americani.”

Durata medie a sejurului în Turcia a crescut cu 0,5%, până la 10,01 nopți, iar cheltuiala medie pe noapte a avansat cu 2,6%, ajungând la 109 dolari americani.



Principalele trei piețe-sursă pentru turismul din Turcia au rămas neschimbate: Federația Rusă, cu 2,65 milioane de vizitatori, Germania, cu 2,44 milioane de vizitatori, și Regatul Unit, cu 1,58 milioane de vizitatori.