Turism

Peste 25 de milioane de turiști internaționali au vizitat Turcia în primele șase luni din 2026

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Mehmet Nuri Ersoy, ministrul Culturii și Turismului din Turcia, a prezentat rezultatele sectorului turistic pentru prima jumătate a anului, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Istanbul, pe 31 iulie.

În primele șase luni ale anului 2026, Turcia a primit 25,8 milioane de vizitatori internaționali. În acest context, veniturile din turism s-au menținut la nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu un total de 25,8 miliarde de dolari americani.

Ministrul Ersoy a declarat:
„Tensiunile regionale din Orientul Mijlociu și incertitudinile globale au influențat cererea turistică în prima jumătate a anului 2026. Deși Turcia nu a fost implicată în conflict, iar toate companiile aeriene și aeroporturile noastre au continuat să funcționeze fără întreruperi, închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu a determinat o ușoară scădere a cererii. În primele șase luni ale anului 2025, am primit 26,4 milioane de vizitatori. În aceeași perioadă a acestui an, numărul acestora a ajuns la 25,8 milioane.

Am început în forță cea de-a doua jumătate a anului, iar estimările actuale indică o îmbunătățire semnificativă a performanței pentru perioada următoare. Ca rezultat al inițiativelor noastre strategice, am menținut veniturile din turism la același nivel ca în 2025, încheind prima jumătate a anului cu un rezultat solid de 25,8 miliarde de dolari americani.”

Durata medie a sejurului în Turcia a crescut cu 0,5%, până la 10,01 nopți, iar cheltuiala medie pe noapte a avansat cu 2,6%, ajungând la 109 dolari americani.

Principalele trei piețe-sursă pentru turismul din Turcia au rămas neschimbate: Federația Rusă, cu 2,65 milioane de vizitatori, Germania, cu 2,44 milioane de vizitatori, și Regatul Unit, cu 1,58 milioane de vizitatori.

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