Demisii în lanț după decizia PNL de a intra în opoziție. Mai mulți secretari de stat și prefecți renunță la funcții

Mai mulți liberali numiți în funcții guvernamentale și administrative au început să își depună demisiile, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să renunțe la posturi până la finalul săptămânii. Decizia vine în contextul hotărârii PNL de a intra în opoziție, odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Printre cei care și-au anunțat plecarea se numără Cristina Pocora, consilier de stat în Cancelaria premierului, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, și Daniel Șandru, director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

Cristina Pocora și-a anunțat demisia printr-un mesaj publicat pe Facebook, explicând că dorește să își asume decizia partidului din care face parte.

„PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a transmis aceasta.

La rândul său, Angelica Fădor a anunțat că a renunțat la funcția de secretar de stat în MAI, susținând decizia PNL de a trece în opoziție.

Daniel Șandru și-a depus demisia luni, 19 octombrie, însă eliberarea sa din funcție va intra în vigoare miercuri, 21 octombrie, potrivit precizărilor făcute de acesta. Tot luni și-au anunțat plecarea din funcții secretarul de stat din Ministerul Justiției Ioan Turc și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii Florian-Emil Dumitru.

Demisii și la nivelul prefecturilor

Schimbările se resimt și în administrația publică locală, unde mai mulți prefecți liberali au anunțat că renunță la funcții.

Prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, și-a depus demisia, pe care a descris-o drept o decizie „asumată și firească”, în contextul hotărârii PNL de a intra în opoziție.

Acesta a precizat că a ajuns în funcțiile de subprefect și ulterior de prefect cu sprijinul colegilor de partid, cărora le-a mulțumit pentru încrederea acordată, potrivit Agerpres.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că își va depune demisia după învestirea noului Guvern. El a precizat că va asigura funcționarea instituției până la numirea unui nou prefect.

Și Stelian Dolha, prefectul liberal al județului Bistrița-Năsăud, și-a înaintat demisia luni.

Alin Tișe îl critică pe Ilie Bolojan

Nu toți liberalii sunt însă de acord cu solicitarea ca demnitarii numiți pe criterii politice să renunțe la funcții.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat conducerea partidului și a susținut că nu toți membrii PNL aflați în funcții ar trebui să demisioneze.

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice”, a afirmat acesta luni dimineață.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tișe a cerut schimbări la nivelul conducerii partidului, afirmând că responsabilii pentru situația PNL ar trebui să își asume consecințele.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru”, a scris liderul CJ Cluj, într-o critică la adresa lui Ilie Bolojan.

Solicitarea de demisie adresată demnitarilor liberali evidențiază diferențele de poziție din interiorul partidului privind modul în care trebuie aplicată decizia de intrare în opoziție.