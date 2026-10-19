Mii de americani au protestat împotriva lui Donald Trump, în cadrul manifestațiilor „No Kings”

Mii de americani au participat sâmbătă, 17 octombrie, la manifestații organizate în toate cele 50 de state și în Washington, D.C., împotriva președintelui Donald Trump și a politicilor administrației sale.

Sub sloganul „No Kings” („Fără Regi”), protestatarii au cerut respectarea drepturilor civile și au îndemnat populația să voteze la alegerile pentru Congres din 3 noiembrie, potrivit Mediafax.

Conform organizatorilor, citați de Associated Press (AP), peste 2.500 de evenimente au fost programate la nivel național. Spre deosebire de acțiunile anterioare, manifestațiile din octombrie au pus un accent deosebit pe mobilizarea alegătorilor, în condițiile în care scrutinul de la jumătatea mandatului prezidențial va influența controlul asupra Congresului.

Reprezentare a lui Trump și pancarte la protestele din Washington și Los Angeles

În capitala americană, sute de manifestanți s-au adunat în apropierea Memorialului Lincoln. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa administrației și îndemnuri la vot anticipat. Printre elementele care au atras atenția s-a numărat o reprezentare a lui Donald Trump realizată din papier-mâché.

La Los Angeles, sute de persoane s-au întâlnit în zona Primăriei și a parcului Gloria Molina Grand Park, după care au pornit într-un marș prin centrul orașului. Unii participanți au ales costume neobișnuite, inclusiv unul inspirat de personajul Batman, în timp ce alții au purtat pancarte împotriva președintelui.

În South Portland, statul Maine, manifestanții s-au aliniat de-a lungul drumurilor, iar unii șoferi care au trecut prin zonă i-au salutat claxonând.

Critici la adresa politicilor de imigrație și a agenției ICE

Manifestațiile nu s-au limitat la criticile împotriva lui Donald Trump. O parte dintre participanți au protestat și față de politicile de imigrație ale administrației, cerând inclusiv încetarea activităților agenției federale Immigration and Customs Enforcement (ICE), responsabilă de aplicarea legislației americane în domeniul imigrației.

În Minneapolis, sute de persoane au participat la o manifestație care a combinat apelurile la vot cu opoziția față de intervențiile federale în materie de imigrație. La eveniment au fost prezenți activiști implicați în protestele împotriva ICE, alături de politicieni locali.

În Eugene, Oregon, organizatorii au estimat participarea a 2.000-3.000 de persoane. Evenimentul a inclus muzică, pancarte și mesaje prin care participanții au fost încurajați să se implice în procesul electoral.

Mișcarea „No Kings” își intensifică apelurile la vot

Mișcarea „No Kings” a organizat mai multe serii de manifestații împotriva administrației Trump. Acțiunile din octombrie 2026 au avut însă o componentă electorală mai pronunțată, organizatorii urmărind să transforme nemulțumirea exprimată în stradă în participare la urne.

Aceștia au îndemnat cetățenii să se înscrie pe listele electorale, să voteze și să se implice în campaniile de mobilizare înaintea scrutinului din 3 noiembrie.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial vor decide componența Camerei Reprezentanților și o parte dintre locurile din Senat. Rezultatul va influența raportul de forțe din Congres și capacitatea administrației Trump de a-și promova agenda legislativă.

În unele orașe, inclusiv Houston, participarea a fost mai redusă decât la manifestațiile precedente. În aceste cazuri, organizatorii au pus accentul pe acțiuni locale menite să încurajeze prezența la vot.

La Washington, Atlanta și în alte localități, mesajele protestatarilor au subliniat importanța exercitării dreptului de vot și responsabilitatea aleșilor față de cetățeni.