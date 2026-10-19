Christine Lagarde: Nu trebuie să ne îngrijorăm de noul record al inflației

Zou Yun: Am observat că rata inflației din zona euro a urcat în septembrie la 3,8%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, semnificativ peste așteptările pieței. Considerați că este vorba doar despre un vârf temporar al inflației, determinat de prețurile la energie, sau există riscul ca inflația să se mențină la un nivel ridicat?

Christine Lagarde: Trebuie să analizăm în detaliu aceste date. O mare parte a creșterii se datorează factorilor energetici, prețurile la energie majorându-se cu 18,8%. Această evoluție va influența nivelul general al prețurilor. Ceea ce mă preocupă în mod deosebit este dacă scumpirea energiei se va transmite în întregul sistem economic, generând ceea ce numim „efecte de runda a doua”. Mai exact, angajații ar putea solicita majorări salariale semnificative, iar creșterea salariilor ar alimenta, la rândul ei, inflația, exercitând noi presiuni asupra prețurilor. În plus, cererea ar putea contribui la noi scumpiri. Deocamdată, nu am observat un asemenea fenomen. Vom urmări cu mare atenție semnalele, chiar și pe cele mai puțin evidente, pentru a evalua dacă această tendință începe să se manifeste. În acest moment, însă, nu avem indicii în acest sens. Un alt indicator pe care îl urmăresc îndeaproape este reprezentat de așteptările inflaționiste. În prezent, acestea au crescut ușor pe termen scurt, în timp ce pe termen mediu și lung se mențin, în general, în jurul nivelului de 2%.

Zou Yun: Creșterea actuală a inflației va pune presiune suplimentară asupra BCE și o va determina să înăsprească politica monetară în lunile următoare?

Christine Lagarde: Dacă așteptările inflaționiste pe termen mediu și lung vor continua să crească peste nivelurile actuale sau dacă vor apărea semnale clare privind manifestarea unor efecte de runda a doua, va trebui să luăm măsuri. În acest moment, considerăm că măsurile noastre sunt adecvate.