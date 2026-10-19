Actualitatea din China 

Duma Boko: Botswana își va extinde cooperarea cu China

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

La invitația președintelui chinez Xi Jinping, președintele Botswanei, Duma Boko, a efectuat o vizită de stat în China în perioada 12-17 octombrie. În timpul vizitei, a acordat un interviu exclusiv China Media Group (CMG).

Este prima sa vizită în China de la preluarea mandatului de președinte. Duma Boko a subliniat că China a avut nevoie de doar 40 de ani pentru a ajunge la nivelul actual de dezvoltare, o experiență valoroasă pentru întreaga lume. China și Botswana au stabilit un parteneriat strategic cuprinzător, pe baza căruia cele două țări pot extinde oportunitățile de cooperare, a declarat el.

În prezent, piața internațională este instabilă, iar țările în curs de dezvoltare se află sub presiune. Președintele Boko a arătat că politica Chinei de tarife zero pentru produsele africane a deschis noi oportunități pentru aceste state, a consolidat încrederea reciprocă dintre Africa și China și a devenit un pilon important al cooperării Sud-Sud.

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