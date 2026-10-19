China și Tadjikistanul își aprofundează parteneriatul strategic

Premierul chinez Li Qiang s-a întâlnit luni, la Dușanbe, cu președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon. Li Qiang a declarat că China și Tadjikistanul promovează construirea unei comunități cu un destin comun. China este dispusă să consolideze încrederea politică reciprocă, să extindă comerțul bilateral și să aprofundeze cooperarea în domenii precum infrastructura, mineralele verzi și conectivitatea. Cele două părți vor dezvolta, de asemenea, cooperarea în sectoare emergente, precum economia digitală și inteligența artificială, pentru a promova împreună dezvoltarea economică. Totodată, vor consolida cooperarea în domeniul aplicării legii și al securității, în vederea menținerii păcii și stabilității regionale.

Li Qiang a mai declarat că China sprijină pe deplin eforturile Tadjikistanului de a găzdui reuniunea prim-miniștrilor din cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate a OCS și pentru a consolida cooperarea cu Tadjikistanul în cadrul mecanismelor multilaterale, precum Organizația Națiunilor Unite și OCS.

La rândul său, Emomali Rahmon a declarat că Tadjikistanul acordă o importanță deosebită relațiilor cu China, respectă cu fermitate principiul unei singure Chine și susține eforturile acesteia de a-și apăra interesele fundamentale. Tadjikistanul este dispus să aprofundeze cooperarea cu China și să intensifice schimburile culturale și umane dintre cele două popoare. Rahmon a subliniat că țara sa dorește să pună în aplicare consensurile la care au ajuns cele două părți și să aprofundeze parteneriatul strategic cuprinzător dintre Tadjikistan și China.