Actualitatea din China 

China și Tadjikistanul își aprofundează parteneriatul strategic

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
(Foto: CFP)

Premierul chinez Li Qiang s-a întâlnit luni, la Dușanbe, cu președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon. Li Qiang a declarat că China și Tadjikistanul promovează construirea unei comunități cu un destin comun. China este dispusă să consolideze încrederea politică reciprocă, să extindă comerțul bilateral și să aprofundeze cooperarea în domenii precum infrastructura, mineralele verzi și conectivitatea. Cele două părți vor dezvolta, de asemenea, cooperarea în sectoare emergente, precum economia digitală și inteligența artificială, pentru a promova împreună dezvoltarea economică. Totodată, vor consolida cooperarea în domeniul aplicării legii și al securității, în vederea menținerii păcii și stabilității regionale.

Li Qiang a mai declarat că China sprijină pe deplin eforturile Tadjikistanului de a găzdui reuniunea prim-miniștrilor din cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate a OCS și pentru a consolida cooperarea cu Tadjikistanul în cadrul mecanismelor multilaterale, precum Organizația Națiunilor Unite și OCS.

La rândul său, Emomali Rahmon a declarat că Tadjikistanul acordă o importanță deosebită relațiilor cu China, respectă cu fermitate principiul unei singure Chine și susține eforturile acesteia de a-și apăra interesele fundamentale. Tadjikistanul este dispus să aprofundeze cooperarea cu China și să intensifice schimburile culturale și umane dintre cele două popoare. Rahmon a subliniat că țara sa dorește să pună în aplicare consensurile la care au ajuns cele două părți și să aprofundeze parteneriatul strategic cuprinzător dintre Tadjikistan și China.

Urmăriți Curierul Național pe Google News Adăugați Curierul Național ca sursă preferată în Google
Distribuie articolul
Articolul anterior Duma Boko: Botswana își va extinde cooperarea cu China
Articolul următor Li Qiang a avut convorbiri la Dușanbe cu premierul tadjik Kokhir Rasulzoda
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

- Publicitate -

Ultimele articole

Diana Buzoianu: “Radarul Balastierelor este realizat în proporție de peste 90%. Recepția aplicației este programată pentru 26 octombrie”
Actualitate
Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, la reuniunea Consiliului EPSCO: locuri de muncă de calitate, egalitate de șanse și protecție socială în UE
HR
Ministerul Dezvoltării a virat 16,1 milioane de lei pentru lucrări finanțate prin PNDL
Actualitate