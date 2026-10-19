Li Qiang a avut convorbiri la Dușanbe cu premierul tadjik Kokhir Rasulzoda

Premierul chinez Li Qiang a purtat duminică, la Dușanbe, convorbiri cu prim-ministrul Tadjikistanului, Kokhir Rasulzoda.

Li Qiang a spus că popoarele chinez și tadjik își poartă dintotdeauna sentimente prietenești. În ultimii ani, sub îndrumarea strategică a liderilor celor două țări, relațiile dintre China și Tadjikistan s-au dezvoltat la un nivel înalt, iar cooperarea bilaterală în diverse domenii s-a adâncit și s-a consolidat continuu. Anul viitor se vor împlini 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. China este dispusă să colaboreze cu Tadjikistanul pentru a aprofunda încrederea strategică reciprocă, a se sprijini ferm una pe alta și a duce cooperarea cuprinzătoare la un nivel nou, astfel încât să obțină mai multe rezultate practice și să aducă mai multe beneficii celor două popoare.

Li Qiang a subliniat că China dorește să coreleze strategic și în profunzime strategiile de dezvoltare ale celor două țări, să promoveze construirea de înaltă calitate a inițiativei „O centură, un drum” și să aprofundeze cooperarea în comerț, investiții, resurse minerale verzi, conectivitate, energie curată și inteligență artificială, pentru a obține tot mai multe beneficii comune. China este dispusă să importe mai multe mărfuri de calitate din Tadjikistan, să încurajeze companiile chineze să investească și să-și dezvolte afacerile acolo și speră ca Tadjikistanul să le ofere în continuare un mediu de afaceri favorabil. Cele două părți trebuie să extindă schimburile și cooperarea în cultură, educație, sănătate, sport și la nivel local, pentru ca beneficiile resimțite de cele două popoare să crească. În același timp, ele trebuie să adâncească în continuare cooperarea în aplicarea legii și în securitate, pentru a crea un mediu stabil și pașnic pentru schimburile dintre oameni. Într-un context internațional tot mai complex și mai schimbător, China și Tadjikistanul, ca membri importanți ai Sudului Global, trebuie să se unească și să colaboreze mai strâns, să-și apere interesele comune, precum și echitatea și dreptatea internațională. Cele două părți trebuie să-și consolideze comunicarea și coordonarea în cadrul ONU, al OCS, al Mecanismului China–Asia Centrală, al Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale și al altor cadre multilaterale, promovând construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și mai rațional.

La rândul său, Kokhir Rasulzoda a spus că, sub îndrumarea comună a șefilor celor două state, relațiile dintre Tadjikistan și China se află acum la cel mai înalt nivel din istorie. În luna mai a acestui an, președintele Emomali Rahmon a făcut o vizită reușită în China, iar relațiile bilaterale au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. China este cel mai important partener comercial și de investiții al Tadjikistanului, iar Tadjikistanul îi mulțumește pentru sprijinul puternic acordat de-a lungul timpului dezvoltării sale economice. Tadjikistanul se angajează activ să promoveze cooperarea cuprinzătoare cu China. El este dispus să valorifice în continuare rolul Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică și comercială dintre cele două țări, să promoveze construirea de înaltă calitate a inițiativei „O centură, un drum” și să aprofundeze cooperarea reciproc avantajoasă în economie, comerț, investiții, agricultură, transport și logistică, energie și resurse minerale, conectivitate. De asemenea, dorește să extindă cooperarea în domenii emergente, precum economia verde, economia digitală și inteligența artificială, să intensifice schimburile culturale și umanitare și să mențină o comunicare și o coordonare strânse în cadrul platformelor multilaterale, precum OCS și Mecanismul China–Asia Centrală, astfel încât relațiile dintre Tadjikistan și China să obțină în continuare noi rezultate.

După convorbiri, cei doi premieri au asistat la semnarea unor documente de cooperare în domenii precum infrastructura, educația, lupta anticorupție și standardizarea.

În după-amiaza aceleiași zile, Li Qiang a depus o coroană de flori la Monumentul Reconcilierii Naționale și Renașterii din Tadjikistan.