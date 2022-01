Liberalizarea pieței de energie, înghețată de facto

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Niciunul dintre cei 3,7 milioane de clienți casnici de energie electrică ce au rămas în serviciul universal nu au vreun motiv să renunțe la acest statut în momentul de față, deși prețurile au crescut masiv de la 1 ianuarie. Asta pentru că niciun furnizor nu are o ofertă mai bună, cu o singură excepție, Hidroelectrica, potrivit datelor consultate de noi.

De la 1 ianuarie 2022 au crescut masiv prețurile la energie electrică pentru clienții casnici aflați în serviciu universal, în număr de 3,7 milioane. Aceștia sunt clienții care, de la momentul liberalizării pieței de energie, nu au făcut nimic, adică nu au schimbat nici contractul de furnizare și nici furnizorul.

Aceste prețuri sunt valabile până la data de 30 iunie, dar cei 3,7 milioane de clienți casnici care primesc energie electrică în regim de serviciu universal nu vor plăti încă aceste prețuri. Asta pentru că, până la 31 martie, este în vigoare mecanismul de plafonare a prețurilor, însoțit, acolo unde este cazul, și de o compensare a facturii. Prețul final este plafonat la 1 leu/kWh, preț final, cu toate taxele incluse, și acesta va fi plătit până atunci. Suplimentar, în cazul în care consumul este de maximum 330 kWh lunar, clientul casnic va primi și o compensație de 0,29 lei/kWh, direct, în factură.

Mecanismul de sprijin expiră însă la 1 aprilie și încă nu se știe dacă va fi prelungit. În acest ultim caz, și dacă clienții de serviciu universal nu vor alege o ofertă concurențială până atunci, de la 1 aprilie vor plăti aceste prețuri.

Problema este că, dacă acum ar dori să aleagă o ofertă concurențială, acești clienți nu prea ar avea ce să aleagă, cu excepția notabilă a Hidroelectrica, pentru că în piața concurențială nu sunt prețuri mai bune decât cele de serviciu universal. Să luăm cazul Bucureștiului!

Prețul de serviciu universal pentru zona Muntenia Sud (București, Ilfov, Giurgiu) practicat de furnizorul tradițional al zonei, Enel Energie Muntenia, este de 1,37 lei kWh, cu toate tarifele și taxele incluse. În comparatorul de prețuri al ANRE sunt doar două oferte concurențiale cu un preț mai bun.

Prima, care, evident, era și este de luat în calcul este cea a Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie al țării, controlat de stat, care și-a menținut și după 1 ianuarie prețul de ofertă, iar prețul final de contract pentru cine se duce acum la acest furnizor va fi de 0,66 lei/kWh, cu toate tarifele și taxele incluse. Preț fix pe un an.

A doua, care comportă însă un anumit grad de risc, este cea a Nova Power and Gas, tot un furnizor român, dar privat. Prețul este mai bun decât cel de serviciu universal al Enel – 1,14 lei/kWh în total, nu are abonament, dar nu este fix. Nova are un preț al energiei active (deci fără taxe și tarife) de 0,65 lei/kWh dar specifică că acest preț este variabil. Cum nu este specificată în ofertă vreo formulă de ajustare, acest preț poate fi crescut de furnizor oricând pe durata derulării contractului, evident, cu înștiințarea prealabilă a clientului.

Așadar, din cele peste 100 de oferte din comparatorul ANRE, doar cea a Hidroelectrica este mai bună acum decât prețul de serviciu universal pentru București. Deci, în afara situației în care se alege acest furnizor, nu merită pentru nimeni acum să treacă în piața concurențială de energie electrică, exceptând situația în care își asumă riscul prețului variabil de la Nova. Iar acest lucru este valabil pentru fiecare zonă din România.