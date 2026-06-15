Liderii lumii salută acordul dintre SUA și Iran. Europa ia în calcul ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului

Liderii mondiali au salutat acordul anunțat între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului care a zguduit Orientul Mijlociu în ultimele luni. Mai multe state europene au spus că sunt pregătite să relaxeze sancțiunile impuse Teheranului dacă acesta va accepta limitarea programului său nuclear.

Potrivit premierului pakistanez Shehbaz Sharif, acordul dintre Washington și Teheran urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția, după mai bine de trei luni de confruntări militare care au afectat stabilitatea regională și economia globală.

Documentul ar urma să deschidă o perioadă de 60 de zile de negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului și alte aspecte sensibile de securitate.

Donald Trump anunță ridicarea blocadei navale

Președintele american Donald Trump a declarat că va autoriza ridicarea imediată a blocadei navale impuse în timpul conflictului.

Deși textul final al acordului nu a fost făcut public, presa iraniană a relatat anterior că proiectul documentului include eliminarea sancțiunilor americane asupra exporturilor petroliere iraniene și angajamentul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 30 de zile.

Redeschiderea acestei rute maritime este considerată esențială pentru stabilitatea piețelor energetice mondiale, având în vedere rolul strategic al strâmtorii în transportul petrolului și gazelor naturale, potrivit CNBC.

Marile puteri europene susțin acordul

Regatul Unit, Franța, Germania și Italia au emis o declarație comună în care au descris înțelegerea drept „o oportunitate importantă pentru restabilirea stabilității regionale și a echilibrului economic global”.

Cele patru state, cunoscute sub denumirea de E4, au transmis că sunt dispuse să ridice anumite sancțiuni împotriva Iranului dacă autoritățile de la Teheran vor adopta măsuri clare și verificabile privind limitarea programului nuclear.

Totodată, liderii europeni au insistat asupra implementării rapide a acordului și asupra redeschiderii complete a Strâmtorii Hormuz pentru traficul comercial internațional.

Mesaj ferm: Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare

Statele europene au reiterat că obiectivul principal rămâne prevenirea dezvoltării unei arme nucleare de către Iran.

Acestea și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a asigura respectarea viitoarelor angajamente asumate de Teheran.

Premierul britanic Keir Starmer a calificat acordul drept „un pas extrem de important” către încheierea războiului și a subliniat necesitatea menținerii permanente a libertății de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.

Japonia, ONU și Qatar susțin procesul de pace

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a apreciat acordul ca fiind „un pas major” către soluționarea crizei și și-a exprimat speranța că prevederile acestuia vor fi aplicate fără întârzieri.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a felicitat părțile implicate și a descris înțelegerea drept un moment esențial pentru rezolvarea pașnică a conflictului.

La rândul său, Qatarul a salutat acordul și a apreciat că acesta poate contribui la consolidarea păcii și la stimularea economiei regionale și globale.

Piețele reacționează pozitiv: prețul petrolului scade

Anunțul privind încetarea ostilităților a fost primit favorabil și de piețele financiare.

Prețul petrolului Brent a scăzut cu aproximativ 4%, ajungând la 83 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a coborât cu aproape 5%, până la 80,8 dolari pe baril.

Investitorii consideră că redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea fluxurilor comerciale normale pot reduce presiunile asupra piețelor energetice și pot diminua riscurile unei noi crize economice globale.

Economiștii văd șanse pentru reducerea inflației

Christian Noyer, guvernator onorific al Băncii Franței, a declarat că un acord de pace durabil ar putea reduce semnificativ presiunile inflaționiste la nivel mondial.

Potrivit acestuia, stabilizarea piețelor energetice ar contribui la creșterea încrederii consumatorilor și ar oferi băncilor centrale mai multă flexibilitate în gestionarea politicilor monetare.

După luni de tensiuni și incertitudini, semnarea acordului este privită de liderii politici și economici drept un moment-cheie pentru securitatea și economia mondială.