Locuri de vizitat recomandate de serviciul de inchirieri masini din aeroportul din Cluj Napoca

Avand renumele unui oras universitar dinamic si tanar, Clujul este capitala Transilvaniei si al doilea centru urban din Romania.

Datorita fundalului sasesc al Transilvaniei, Cluj Napoca este inzestrat cu minuni gotice, cum sunt uimitoarea Biserica Sf. Mihail sau Biserica Reformata. Le poti vizita foarte usor, apeland la inchirieri masini aeroport Cluj Napoca.

Top locatii de vizitat cu serviciul de inchirieri masini aeroport Cluj Napoca

Fiind casa ducilor maghiari si locul de nastere al regelui maghiar Mathias Corvin, putem spune despre Cluj ca are o mostenire istorica extrem de interesanta. Muzeul etnografic din oras are o expozitie minunata in aer liber, cu sute de case reconstruite, care te ajuta sa familiarezi cu istoria si obiceiurile rurale din zona. Exista, de asemenea, o gradina botanica de renume national, parcuri elegante si un defileu epic, situat in afara orasului, dar la care se paote ajunge foarte usor cu serviciul de inchirieri masini aeroport Cluj Napoca.

Cu o istorie bogata, Cluj Napoca este un oras multicultural, un mix de culturi si religii. Fiecare loc spune o poveste pe care esti invitat sa o descoperi. Exploreaza punctele de reper din zona si descopera ceea ce se numea in epoca medievala “Orasul Comoara” din Transilvania.

Salina Turda

Este probabil unul dintre cele mai importante si interesante locuri de vazut din Transilvania. Salina Turda, la care se poate ajunge usor cu serviciul de inchirieri masini aeroport Cluj Napoca, gazduieste un parc tematic subteran, amplasat in una dintre cele mai vechi mine de sare din lume. Situata la doar 30 de km de Cluj Napoca, Salina Turda este accesibila in maxim o jumatate de ora, cu masina de la compania de inchirieri masini aeroport Cluj Napoca. Cu o inaltime de 120 de m si ziduri foarte groase, mina este de-a dreptul spectaculoasa. Din 2010, are un teren de minigolf, un teren de baschet si fotbal, si un amfiteatru care gazduieste concerte in mod regulat. De asemenea, poti face o plimbare cu barca pe lacul subteran al Minei Ghizela sau poti face un tur cu roata Ferris.

Defileul Turdei

Canionul are aproape 3 km lunigme, cu ziduri inalte de 300 m, sculptate in calcar degradat. Apeland la compania de inchirieri masini aeroport Cluj Napoca, veti putea ajunge intr-o zona in care vei fi impresionat de munca pe care un rau a facut-o in interiorul unui munte, pe parcursul a sute de milioane de ani. La prima vedere, iluzia este a doua masive stancoase, care au fost odata unul si care au fost separate de eroziunea rocii calcaroase de catre rau.

Cascada Voalul Miresei

Cunoscuta si sub denumirea de cascada Rachitele, este situata in versantul estic al muntilor Vladeasa, in valea Stanciu din zona comunei Murgau. Situata la o altitudine de 1000 de m, cascada este o cadere in trei etape, in total aproximativ 30 de m. Datorita gropilor adanci din partea superioara a cascadei, apa se disperseaza intr-un mod care seamana foarte mult cu un voal alb, de unde si numele cascadei.

Numele ei este legat si de o legenda, care aminteste de o mireasa cazuta de pe o stanca pura, unde se gaseste cascada in zilele noastre. Se spune ca voalul miresei s-a lipit de stanci si le-a acoperit. In locul in care a cazut mireasa, legenda povesteste ca s-au adunat oamenii, care au plans atat de mult incat lacrimile lor au format cascada.

Muntii Vladeasa, unde este situata cascada Voalul Miresei, sunt cel mai nordic punct dintre cele trei masive inalte centrale ale Muntilor Transilvaniei de Vest (Apuseni), care apartin Carpatilor de SV.

