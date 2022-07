Mai bine de 6 din 10 clienți spun că sunt îngrijorați de evenimentele din ultimul an

Sondaj Provident

– 77% dintre clienții Provident au simțit o creștere a cheltuielilor în ultimele 12 luni

– 6 din 10 clienți împrumută sume mai mici decât cele pentru care sunt eligibili

63% dintre clienții Provident Financial România se declară îngrijorați de situația din ultimul an și mai bine de 7 din 10 clienți spun că pandemia, creșterea prețurilor sau conflictul din Ucraina au avut un impact direct asupra vieților lor. Pentru al treilea an consecutiv, Provident a derulat studiul „Customer Pulse Survey”*, cu scopul de a înțelege nevoile clienților săi, dar și principalele surse de îngrijorare ale acestora, având în vedere contextul macroeconomic și social actual.

Astfel, 48% dintre clienți au declarat că sunt preocupați de creșterea prețurilor, de sănătatea membrilor familiei (40%) sau de posibilitatea unei crizei economice (39%). Tot printre principalele preocupări se numără și teama în ce privește supraaglomerarea spitalelor sau lipsa de medicamente (39%) ori probabilitatea scăderii veniturilor (37%).

Dacă în 2020 38% dintre respondenți erau îngrijorați că și-ar putea pierde locul de muncă, acum, procentul a scăzut și a ajuns la sub 20%. Tot în scădere față de 2020 și 2021 este și procentul celor care sunt preocupați de propria sănătate, de la 46% în 2020 la 35% în 2022.

În ce privește cheltuielile, dacă în 2021 57% dintre clienți declarau că acestea au crescut, anul acesta numărul celor care au simțit o creștere a cheltuielilor în ultimele 12 luni a crescut la 77%. Pe de altă parte, procentul clienților care au declarat că situația financiară s-a înrăutățit în ultimul an a scăzut cu 5pp, de la 64% în 2021 la 59% în 2022. Așteptarea clienților pentru perioada următoare este ca și pe viitor să vadă o creștere a prețurilor la alimente și medicamente. 66% dintre ei declară, de altfel, că aceasta este principala îngrijorare. Tocmai de aceea, mai bine de o treime dintre clienți spun că intenționează să înceapă să economisească, să achite împrumuturile active sau să reducă sumele pe care le cheltuiesc în gospodărie.

,,Am observat, de la an la an, un apetit din ce în ce mai mare al clienților noștri pentru economisire și ne bucură să vedem o abordare responsabilă a bugetelor de venituri și cheltuieli. Desigur că ne dorim să putem fi alături de clienții noștri în planurile lor de viitor și suntem mereu atenți, înainte de a acorda împrumuturi, astfel încât să ne asigurăm că rata nu le va crea dezechilibre financiare. Iar acest lucru se vede și în comportamentul de împrumut – aproape 6 din 10 clienți împrumută sume mai mici decât cele disponibile după scorare. De altfel, modelul nostru de business ne permite să vedem lucruri dincolo de cele care încap într-un proces de scorare și să fim alături de clienții noștri și cu sfaturi, astfel încât să ia decizia de împrumut potrivită pentru bugetul lor. Mai ales că anul trecut, de exemplu, aproximativ 30% dintre clienții noștri au luat de la noi primul împrumut din viața lor”, a declarat Florin Bâlcan, directorul general al Provident Financial România.

Când vorba despre planurile pentru următoarea perioadă, cea mai mare parte dintre clienți (78%) spun că vor să petreacă timp cu familia, 57% își propun să meargă la medic, fie că vorbim despre investigații de rutină sau intervenții chirurgicale, iar 43% vor să facă reparații sau îmbunătățiri în locuință, procent în scădere față de anul trecut (48%).

*Studiul a fost realizat pe un eșantion de 698 de respondenți, clienți ai Provident Financial România, iar datele au fost culese în perioada mai-iunie 2022.