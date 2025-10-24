Maia Sandu a participat la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale de la Bucureşti

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, a fost prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat oficiali de la Chişinău, transmite Agerpres.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită, duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

În programul Maiei Sandu de duminică a avut loc şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.