Majoritatea întreprinzătorilor consideră că măsurile de sprijin sunt utile, dar insuficiente

Consiliul Național al IMM-urilor din România a realizat în perioada 16.02-7.03.2021 un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la evoluția mediului antreprenorial pentru anul 2021. Astfel, în urma sondajului realizat, la care au răspuns 2544 antreprenori, au rezultat concluziile de mai jos.

1. În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 52,3% microîntreprinderi, 24,1% întreprinderi mici, 14,8% întreprinderi mijlocii și restul de 8,8% întreprinderi mari, ONG-uri, etc.

2. Referitor la domeniul de activitate al IMM-urilor respondente, acestea au fost 58,2% din domeniul serviciilor, 19,4% din comerț, 16% din producție, iar restul de 6,4% din turism, investiții, etc.

3. Întrebați „Cum apreciați măsurile/programele actuale de susținere pentru companiile afectate de COVID-19?”: 66,9% antreprenori au răspuns că măsurile au fost utile, dar insuficiente (subfinanțate), 20,5% măsurile au fost inutile, iar 12,6% au spus că masurile au fost utile.

4. În ceea ce privește avantajul principal al măsurilor, pentru compania lor, aceștia au

menționat:

Menținerea activității firmei: 43,2%

Menținerea numărului de angajați: 30,6%

Nu m-au ajutat deloc: 22,9%

Crearea de noi investiții: 12,5%

Altele (nu au venit la timp, nu am avut nevoie, nu am fost eligibil, sincompe in comunicare etc): 9,6%

5. În acest context antreprenorii care au considerat că măsurile nu i-au ajutat deloc/nu au fost eficiente, au avut următoarele motive:

Criterii de acordare nerealiste/gândire deficitară: 64,1%

Bugetul redus al programelor/măsurilor: 39,8%

Proceduri birocratice: 30,4%

Lipsa transparenței: 19,3%

Suspiciunile de fraudă: 16,6%

Altele (nu am accesat, nu au venit la timp etc): 8,2%

6. Cu privire la măsurile pe care le consideră necesare în continuare pentru susținerea

firmelor afectate de COVID-19, antreprenorii au răspuns:

Granturi pentru IMM-uri: 75,8%

Capital de lucru pentru IMM-uri: 66,1%

Kurtzarbeit: 27,1%

Amânarea ratelor la bancă: 16,1%

Altele (subvenții, scutiri de la anumite impozite, deblocarea restricțiilor, condiții de

eligibilitate diferite etc): 10%

7. La întrebarea „Considerați că fondurile europene alocate prin Programul Național de Redresare și Reziliență vor susține dezvoltarea economică a României?”, 83,1% din respondenți au raspuns cu DA şi 16,9% cu NU.

8. Din perspectiva firmelor chestionate, măsurile pe care le consideră utile din Programul Național de Redresare și Reziliență sunt:

Fonduri de investiții de tip capital de risc pentru dezvoltarea și capitalizarea IMM-urilor românești: 61,2%

Fonduri pentru crearea de start-up-uri și susținerea intrării tinerilor în antreprenoriat: 50,2%

Programul “Făcut în țara mea”: 50,2%

Programul „Student Innotech”– susţinerea iniţiativelor antreprenoriale: 46,3%

Programul pentru asigurarea siguranței alimentare a României – Agro România: 36,3%

Securitatea economiei românești: crearea de centre regionale de depozitare, colectare și distribuție: 30,8%

Întărirea capacității instituționale a partenerilor sociali și realizarea de mecanisme suport pentru dialogul social (mecanism pentru stabilirea salariului minim pe economie, negocieri colective, studii și analize ale pieței forței de muncă): 23,4%

Programul „Start Up Diaspora Next Gen”– susţinerea cetăţenilor români din diaspora care doresc să revină în ţară şi să deschidă o afacere: 20,4%

Programul de sprijin al IMM-urilor din construcții – Building România: 20,9%.

9. Referitor la cum va evolua mediul economic în anul 2021, 41,8% din antreprenori au spus că neutru, 41,4% nefavorabil dezvoltării afacerii, iar 16,7% consideră că va fi favorabil dezvoltării afacerii.

10. Antreprenorii consideră că evoluția cifrei de afaceri a propriei companii (comparativ cu anul 2020) va fi astfel: 37% consideră că va rămâne la același nivel, 25,2% au raspuns că va scădea cu mai mult de 10%, 7,1% consideră că va scădea până în 10%, 16,4% sunt de parere că va crește peste 10% și 14,3% cred că va crește până în 10%.

11. Întrebați „Cum considerați că vor evolua resursele umane ale companiei dvs. (comparativ cu anul 2020)?” antreprenorii au răsăpuns: 54,4% vor păstra numărul actual de salariați, 24,9% vor disponibiliza între 1-10 salariați iar 15,2% vor angaja între 1-10 salariați.

12. Cu privire la evoluția salariilor propriilor angajați, 70,2% respondenți consideră că vor rămâne la același nivel, 11,8 % sunt de părere că vor crește cu până în 10%, 9,7% cred că vor scădea cu peste 10%.

13. Referitor la regimul în care vor lucra angajații lor în primele 6 luni ale anului 2021, 60,3% din respondenți au spus că vor fi prezenți 100% fizic la locul de muncă, 31,2% vor face parțial telemuncă și cu prezență fizică la locul de muncă, iar 8,5% vor face 100% telemuncă.