Iată că am ajuns în orașul Leshan din provincia Sihuan, situată în sud-vestul Chinei. Marele Buddha din Leshan, așezat de peste 1200 de ani pe malul râului Minjiang, mă privește cu ochi calzi și blânzi, moment în care simt pacea și liniștea sufletească.
(Postare de Alina Beijing)
