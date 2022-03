Măsurile luate de guverne pentru contracararea scumpirii-record a carburanților

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Preţurile de vânzare cu amănuntul ale benzinei şi motorinei au crescut la niveluri record în multe ţări din lume, în această săptămână, determinând guvernele din Brazilia până în Franţa să ia în considerare creşterea subvenţiilor sau reducerea accizelor pentru a proteja consumatorii de presiunea financiară, transmite Reuters., citată de News.ro

Măsurile reflectă riscurile economice şi politice pe care guvernele le văd în creşterea actuală a preţurilor energiei, care a fost determinată de o revenire a cererii de combustibil din cele mai negre zile ale pandemiei de coronavirus şi de întreruperile aprovizionării ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Dacă preţurile vor continua să crească, aşa cum se aşteaptă mulţi analişti, acestea ar putea reduce creşterea economică, ar putea duce la un consum mai scăzut şi, în unele cazuri, ar putea declanşa tulburări politice.

În ultimii ani, creşterea preţurilor combustibililor a provocat proteste violente în ţări precum Kazahstan, Iran şi Zimbabwe, soldate cu victime.

”Preţurile mari ale energiei pentru o perioadă lungă de timp, riscurile de raţionalizare a energiei şi, în cele din urmă, o recesiune cresc pe zi ce trece”, a declarat Livia Gallarati, analist al pieţelor petroliere la Energy Aspects.

Preţurile de referinţă ale petrolului au fost tranzacţionate joi în jurul valorii de 115 dolari pe baril, în creştere de la aproximativ 80 de dolari pe baril la sfârşitul anului trecut.

Statele Unite au impus marţi o interdicţie a importurilor de petrol din Rusia, al treilea cel mai mare producător din lume, ca represalii pentru invadarea Ucrainei de către Moscova, iar Marea Britanie a spus că le va elimina treptat.

Analiştii de la JP Morgan Chase & Co şi Bank of America au anticipat că întreruperile fluxurilor de petrol ruseşti ar putea împinge preţul petrolului la 185-200 de dolari pe baril.

În Statele Unite, preţul mediu al benzinei a atins deja un record de 4,3 dolari pe galon în această săptămână.

Preţurile la pompă ar putea creşte la aproximativ 5 dolari per galon până la sărbătoarea Memorial Day din SUA, de la sfârşitul lunii mai, când traficul din sezonul de vară se va intensifica, a declarat John Kilduff, partener la Again Capital din New York.

Devin Gladden, manager pentru afaceri federale al Asociaţiei Americane de Automobile, a spus că dacă preţul petrolului ajunge până la 200 de dolari pe baril, benzina ar putea ajunge la 6-7 dolari pe galon.

Mulţi şoferi americani iau în considerare modalităţi de a reduce alte cheltuieli pentru a-şi permite să plătească combustibilul.

În Marea Britanie, preţul mediu al benzinei fără plumb la pompă a crescut la 1,58 lire sterline pe litru, în timp ce motorina a atins 1,65 lire pe litru, ambele fiind maxime record, au arătat datele companiei de servicii auto RAC, unitatea Fuel Watch.

Preţurile benzinei din Australia sunt, de asemenea, la niveluri record, puţin sub 2 dolari pe litru.

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a încercat să combată creşterea costurilor energiei suportate de consumatori în SUA şi în străinătate, orchestrând eliberarea a milioane de barili de ţiţei din rezervele de strategice, în comun cu alte ţări consumatoare.

Dar Washingtonul a refuzat până acum să intervină direct la pompele de vânzare cu amănuntul cu scutiri fiscale fiscale sau subvenţii directe.

Irlanda a anunţat miercuri că va reduce accizele la benzină şi motorină până la sfârşitul lunii august, pentru a uşura povara creşterii rapide a preţurilor la benzină.

Portugalia va reduce, de asemenea, taxa specială percepută pentru carburanţi începând de vineri, pentru a face faţă unei creşteri fără precedent a preţurilor energiei.

În weekendul trecut, mulţi oameni din toată ţara s-au repezit la benzinării pentru a umple rezervoarele, aşteptându-se la o nouă creştere a preţurilor care au depăşit deja 2 euro pe litru.

Alte ţări plănuiesc măsuri similare.

În Franţa, cu doar o lună înainte de alegerile prezidenţiale, preşedintele Emmanuel Macron a declarat că guvernul său va anunţa în curând măsuri pentru a ajuta gospodăriile care se confruntă cu preţurile mari ale combustibilului şi a subliniat că a cheltuit deja 20 de miliarde de euro pe an pentru a tempera costurile benzinei şi energiei.

”Nu voi lăsa pe nimeni să spună că guvernul nu a făcut nimic”, a spus Macron în timpul unui eveniment de campanie de luni.

Guvernul brazilian ia în considerare, de asemenea, un nou program de subvenţii pentru motorină şi benzină pentru a ajuta consumatorii, a informat săptămâna aceasta ziarul O Estado de S. Paulo.

Guvernul ceh va elimina amestecul obligatoriu de biocomponente în combustibili şi va elimina o taxă rutieră pentru a contracara creşterea preţurilor.

Purtătorul de cuvânt al RAC, Simon Williams, a cerut, între timp, guvernului Regatului Unit să reducă taxa pe valoarea adăugată pentru a feri populaţia şi companiile de probleme financiare.

”O reducere la 15% ar scuti şoferii de 6,5 pence din preţul benzinei, pe baza mediei actuale… nu pare corect ca guvernul să beneficieze de creşterea preţului petrolului în timp ce şoferii suferă”, a declarat el pentru Reuters.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că guvernul va face tot posibilul pentru a reduce preţurile ridicate şi pentru a ajuta oamenii.

”Cele 12 miliarde de lire sterline pe care le-am anunţat deja pentru a ajuta cu costul vieţii includ o îngheţare a taxei la combustibil pentru al doisprezecelea an consecutiv – cea mai lungă îngheţare din istoria Marii Britanii”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Reuters.

Dincolo de analiza Reuters, amintim că guvernul maghiar a plafonat prețurile finale de vânzare, încă din noiembrie anul trecut, iat guvernul polonez a eliminat TVA din preț.