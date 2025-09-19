Ministrul Energiei prevestește un blackout la iarnă, dacă Bruxelles-ul nu ne mai lasă să folosim centralele pe cărbune. Câtă energie a produs cărbunele iarna trecută

Ministrul Energiei spune că România riscă un blackout la iarnă dacă va opri centralele pe cărbune la data asumată. A cerut Comisiei Europene prelungirea termenului și așteaptă un răspuns până la finalul săptămânii.

Bogdan Ivan a arătat, la Digi24, că a trimis reprezentanților Comisiei Europene un studiu care arată că România riscă un blackout – este vorba despre celebrul deja studiu de adecvanță al SEN întocmit de Tractebel pe baza căruia România solicită prelungirea temenului de închidere a centralelor pe cărbune, care trebuia oprite la finalul acestui an,

„Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României. Acest studiu a stat la baza negocierii”, a adăugat ministrul.

El a mai explicat că România și-ar dori să păstreze „trei grupuri mari” și alte „două în revizie tehnică (probabil rezervă – n.red.)” pentru a le putea înlocui în caz de avarii. „Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a precizat Bogdan Ivan.

Ieri, Ivan a spus că a purtat „negocieri intense” la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului. Am ajuns aici pentru că acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, România să renunţe total la minele pe cărbune şi la centralele pe cărbune, cu condiţia de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacităţi de producţie a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”, a transmis ministrul Energiei, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Potrivit acestuia, românii plătesc din această cauză aproape cel mai mare preţ al energiei electrice din Europa, existând şi riscul ca mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia şi în toată Valea Jiului.

Ce s-a întâmplat iarna trecută, la un consum record de energie electrică

În data de 19 februarie 2025, pe fondul temperaturilor scăzute, România a înregistrat cel mai mare consum instantaneu de energie electrică din ultimele trei ierni, de aproape 9.000 MW.

La ora 18.41, consumul instantaneu a ajuns atunci la 8.984 MW, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica. A fost cel mai mare consum instantaneu de energie electrică din ultimii trei ani, potrivit datelor noastre. Un consum mai mare a fost înregistrat doar în ianuarie 2022.

Rețeaua românească a importat masiv energie electrică. La acel moment, cum producția nu ajungea nici la 6.500 MW, importul se rdica la aproape 2.500 MW valoare instantanee, pentru a-și putea asigura consumul. Producția de energie a termocentralelor pe gaze era cea mai importantă (1.637 MW), urmată de cea a centralelor pe cărbune (1.540 MW) și cea hidro (1.497 MW). Centrala nucleară de la Cernavodă producea la rândul ei la o putere de 1.376 MW. Prroducția eolienelor era destul de slabă, de nici 300 MW la acel moment.

Deci cărbunele a asigurat aproape 24% din producția națională.

România are o capacitate instalată de circa 2.700 MW în centralele pe cărbune, dar multe din grupuri sunt indisponibile. Mai funcționează grupuri cu o putere semnificatică pe cărbune la centralele CEO Rovinari și Turceni, la Craiova și la Râmnicu Vâlcea (Govora) – toate pe lignit și, sporadic, la termocentrala Paroșeni, pe huilă.