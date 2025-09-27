MEDAT aduce în prim-plan satele românești și poveștile lor, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului din acest an, având tema „Turismul și Transformarea Durabilă”, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță lansarea oficială a proiectului pilot „Recunoașterea specializării tematice a satelor din proximitatea stațiunilor turistice de interes local sau național”.

Fiecare sat din România are o poveste: un meșteșugar care sculptează în lemn, o vie care dă vin bun, o biserică veche, o tradiție culinară sau pur și simplu liniștea pe care nu o mai găsești nicăieri altundeva. Proiectul scoate aceste povești la lumină și le transformă în specializări tematice recunoscute oficial, prin acordarea de certificate care le spun turiștilor: aici găsiți ceva autentic.

„Turismul rural acoperă peste 60% din teritoriul României și poate fi una dintre cele mai solide baze pentru un turism sustenabil, construit pe specificul local și pe implicarea directă a comunităților. Prin acest proiect pilot, concret, scoatem la lumină adevărata valoare a satului românesc.

Dacă într-un sat există un meșteșugar, iar tradiția respectivă este vizibilă și accesibilă celor care vizitează zona, atunci comunitatea are toate șansele să primească o certificare din partea instituției, pentru specificul său. Și nu vorbim doar despre o certificare, ci și despre un imbold pentru o dezvoltarea locală reală a acestor locuri, care, de multe ori, nu se regăsesc pe hărțile turistice clasice”, a declarat Steliana Cojocariu, reprezentant al Serviciului Marketing și Reprezentare din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Autoritățile Publice Locale și Organizațiile de Management al Destinației pot trimite online propuneri, printr-un dosar de candidatură. Dosarul trebuie să arate clar care este specificul satului și ce îl face special, fiind necesară o prezentare detaliată a produsului sau obiectivului propus, însoțită de fotografii. Pentru acordarea certificării, satul trebuie să se afle la cel mult 50 km de o stațiune turistică.

Lista specializărilor tematice cuprinde în prezent 16 categorii, printre care se regăsesc patrimoniul cultural material și imaterial, natura și liniștea, istoria, gastronomia tradițională, viticultura, balneologia, plantațiile de plante aromatice, piscicultura, cicloturismul sau cultura pop. Lista rămâne deschisă și pentru alte propuneri relevante care reflectă specificul și valorile comunității locale.

Peste 130 de sate din România au primit deja recunoașterea oficială a unei specializări tematice. Toate sunt reunite într-o hartă interactivă, disponibilă pe site-ul instituției.

Proiectul își propune să le ofere comunităților vizibilitate pe piața turistică, șansa de a atrage mai mulți vizitatori și posibilitatea de dezvoltare economică, inclusiv prin sprijinirea producătorilor și meșteșugarilor locali. În timp, satele românești pot deveni nu doar destinații pitorești, ci pilonii unui turism național durabil, o resursă valoroasă și pentru generațiile care vin.