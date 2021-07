Toate arhitecturile nou lansate vor fi complet electrice începând cu 2025.

În 2025, Mercedes-Benz va lansa trei arhitecturi complet electrice.

Mercedes-Benz va fi pregătită să devină complet electrică până la sfârșitul deceniului, acolo unde condițiile din piață permit acest lucru.

Mercedes-Benz va lansa baterii cu o capacitate de peste 200 Gigawatt cu partenerii și are planuri pentru opt Giga-fabrici.

Noi parteneriate pentru dezvoltarea și producția de baterii în Europa.

Eficiența sistemelor de propulsie electrice va fi îmbunătățită prin integrare verticală și achiziționarea YASA, un specialist în motoare cu flux axial ultra-performant.

Plug & Charge va introduce încărcarea fără pași suplimentari necesari pentru autentificare și plată. Mercedes me Charge va avea peste 530.000 de puncte de încărcare AC și DC în întreaga lume.

Accelerarea procesului de electrificare marchează o schimbare radicală în alocarea capitalului.

Mercedes-Benz se angajează să își atingă obiectivele de marjă – tot într-o lume a autovehiculelor electrice.

Mercedes-Benz se pregătește să devină complet electrică până la sfârșitul deceniului, acolo unde condițiile de piață permit acest lucru. Trecând de la electric-first la electric-only, compania preeminentă de automobile de lux accelerează spre un viitor fără emisii și bazat pe software, arată un comunicat remis presei.

Până în 2022, Mercedes-Benz va oferi vehicule electrice cu baterii (BEV) în toate segmentele pe care compania le deservește. Începând cu 2025, toate arhitecturile de vehicule nou lansate vor fi numai electrice, iar clienții vor putea alege o alternativă complet electrică pentru fiecare model pe care compania îl produce. Mercedes-Benz intenționează să gestioneze această transformare accelerată respectând în același timp obiectivele sale de profitabilitate.

„Transformarea electrică prinde viteză – în special pe segmentul de lux, în care aparține Mercedes-Benz. Punctul critic se apropie și vom fi pregătiți până la sfârșitul acestui deceniu, pe măsură ce piețele trec numai la electrice,” a declarat Ola Källenius, CEO al Daimler AG și Mercedes-Benz AG. „Acest pas marchează o realocare semnificativă a capitalului. Prin gestionarea acestei transformări mai rapide, protejându-ne în același timp obiectivele de profitabilitate, vom asigura succesul de durată al Mercedes-Benz. Cu ajutorul forței noastre de muncă înalt calificate și motivate, sunt convins că vom avea succes în această nouă eră entuziasmantă.”

Pentru a facilita această schimbare, Mercedes-Benz dezvăluie un plan cuprinzător care include accelerarea semnificativă a cercetării și dezvoltării. În total, investițiile în BEV-uri între 2022 și 2030 se vor ridica la peste 40 de miliarde de euro. Avansarea planului portofoliului EV va accelera venirea punctului critic pentru adoptarea vehiculelor electrice.

Plan Tehnologic

Arhitecturi: În 2025, Mercedes-Benz va lansa trei arhitecturi complet electrice:

MB.EA va acoperi toate autoturismele de dimensiuni medii și mari, stabilind un sistem modular scalabil ca fundament pentru viitorul portofoliu EV.

AMG.EA va fi o platformă dedicată vehiculelor electrice de performanță, care se adresează clienților Mercedes-AMG orientați spre tehnologie și performanță.

VAN.EA inaugurează o nouă eră pentru furgonete electrice și autovehicule comerciale ușoare, care va contribui la orașe și transport fără emisii în viitor.

Integrare verticală: După reorganizarea activităților sale pentru sistemele de propulsie, punând planificarea, dezvoltarea, achiziționarea și producția sub un singur acoperiș, Mercedes-Benz va aprofunda nivelul de integrare verticală în producție, dezvoltare și tehnologie electrică produsă intern. Acest pas include achiziționarea companiei britanice de motoare electrice YASA. Prin aceasta, Mercedes-Benz obține acces la tehnologia unică a motorului cu flux axial și la expertiză pentru a dezvolta motoare ultra-performante de ultimă generație. Motoarele electrice produse intern, cum ar fi eATS 2.0, sunt o parte esențială a strategiei, cu un accent clar pus pe eficiență și pe costul total al întregului sistem, inclusiv invertoare și software. China, cea mai mare piață de vehicule bazate pe energie nouă (NEV) din lume, care găzduiește sute de companii și furnizori specializați în componente EV și tehnologii software, este de așteptată să joace un rol cheie în accelerarea strategiei de electrificare Mercedes-Benz.

Baterii: Mercedes-Benz va avea nevoie de o capacitate a bateriilor de peste 200 GWh și intenționează să deschidă opt giga-fabrici pentru producerea de celule, împreună cu partenerii săi din întreaga lume. Acest lucru se adaugă rețelei deja planificate de nouă fabrici dedicate construirii sistemelor de baterii. Bateriile de ultimă generație vor fi standardizate și potrivite pentru utilizare în peste 90% din toate automobilele și autovehicule comerciale ușoare Mercedes-Benz, fiind în același timp suficient de flexibile pentru a oferi soluții individuale tuturor clienților. În ceea ce privește producția de celule, Mercedes-Benz intenționează să stabilească noi parteneriate în Europa pentru a dezvolta și a produce eficient în viitor celule și module, ceea ce va menține Europa în centrul industriei auto chiar și într-o eră electrică. Producția de celule va oferi Mercedes-Benz posibilitatea de a-și transforma rețeaua de producție de propulsoare stabilită. Prin integrarea continuă a celei mai avansate tehnologii de celule de baterii în gama de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare, Mercedes-Benz își propune să crească autonomia în timpul ciclului de viață al producției unui model. La următoarea generație de baterii, Mercedes-Benz va colabora cu parteneri precum SilaNano pentru a crește și mai mult densitatea energetică prin utilizarea compozitului silicon-carbon în anod. Acest lucru va permite o autonomie fără precedent și timpi de încărcare și mai mici. În ceea ce privește tehnologia solid-state, Mercedes-Benz se află în discuții cu parteneri pentru a dezvolta baterii cu o densitate și mai mare de energie și siguranță.

Încărcare: Mercedes-Benz lucrează, de asemenea, la stabilirea unor noi standarde de încărcare: „Plug & Charge” va permite clienților să se conecteze, să încarce și să se deconecteze fără pași suplimentari necesari pentru autentificare și procesarea plăților. Plug & Charge va fi disponibil odată cu lansarea pe piață a EQS mai târziu în acest an. Mercedes me Charge este deja una dintre cele mai mari rețele de încărcare din lume și cuprinde în prezent peste 530.000 de puncte de încărcare AC și DC la nivel mondial. În plus, Mercedes-Benz lucrează alături de Shell la extinderea rețelei de încărcare. Clienții vor avea un acces îmbunătățit la rețeaua de reîncărcare Shell, care va fi formată din peste 30.000 de puncte de încărcare până în 2025 în Europa, China și America de Nord și va include peste 10.000 de încărcătoare de mare putere la nivel global. Mercedes-Benz intenționează, de asemenea, să lanseze mai multe locații de încărcare premium în Europa, care vor oferi o experiență de încărcare personalizată cu facilități de top.

VISION EQXX: Mercedes-Benz dezvoltă în prezent Vision EQXX, o mașină electrică cu o autonomie reală de peste 1.000 de kilometri, care țintește un număr format dintr-o singură cifră pentru consumul de kWh la suta de kilometri (peste 6 mile pe kWh) la viteze normale de conducere pe autostradă. O echipă multidisciplinară, formată din experți din divizia de propulsie de înaltă performanță (HPP) a Mercedes-Benz F1, face progrese rapide în direcția obiectivelor ambițioase ale proiectului. Premiera mondială va avea loc în 2022. Progresele tehnologice realizate în cazul Vision EQXX vor fi adaptate și aplicate pentru utilizarea potențială în noile arhitecturi electrice.

Planul de producție

Mercedes-Benz își pregătește în prezent rețeaua globală de producție pentru un viitor complet electric, iar ritmul schimbării este proiectat să urmeze cererea pieței. Datorită investițiilor timpurii în producția flexibilă și a sistemului de producție MO360 de ultimă generație, Mercedes-Benz poate produce în masă BEV-uri încă de astăzi. Anul viitor, opt vehicule electrice Mercedes-Benz vor fi produse în șapte fabrici de pe trei continente. În plus, toate unitățile de asamblare a autoturismelor și bateriilor Mercedes-Benz AG vor trece la producția neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2022. Pentru a spori eficiența producției, Mercedes-Benz își unește forțele cu GROB, lider global german în sisteme inovatoare de producție și automatizare a bateriilor, consolidându-și capacitatea de producție a bateriilor și cunoștințele în domeniu. Mercedes-Benz intenționează, de asemenea, să deschidă o nouă fabrică de reciclare a bateriilor în Kuppenheim, Germania, pentru a-și dezvolta capacitatea și cunoștințele în materie de reciclare. Operațiunile vor începe în 2023, în funcție de rezultatul discuțiilor cu autoritățile publice.

Planul resurselor umane

Tranziția de la motoarele cu combustie internă la vehiculele electrice este fezabilă și este deja în curs de desfășurare la Mercedes-Benz. Lucrând împreună cu reprezentanții angajaților, Mercedes-Benz va continua transformarea forței sale de muncă, folosind sisteme extinse de recalificare, pensionare anticipată și buyout. TechAcademies va oferi colegilor training-uri pentru calificări orientate spre viitor. Numai în 2020, aproximativ 20.000 de angajați din Germania au fost instruiți în toate aspectele ce țin de mobilitate electrică. Pentru a atinge planurile de dezvoltare a sistemului de operare MB.OS, 3.000 de noi locuri de muncă în inginerie software vor fi create în întreaga lume.

Planul financiar

Mercedes-Benz își menține angajamentul față de obiectivele de marjă prezentate în toamna anului 2020. Obiectivele de anul trecut s-au bazat pe ipoteza vânzării a 25% vehicule hibride și electrice până în 2025. Reiterarea de astăzi se bazează pe o cotă xEV asumată de până la 50% până în 2025 și pe un scenariu de piață pentru vânzările de mașini noi, care, în esență, a trecut la complet electric până la sfârșitul deceniului. O pârghie importantă este creșterea venitului net pe unitate prin creșterea proporției de vehicule electrice de ultimă generație, cum ar fi modelele Mercedes-Maybach și Mercedes-AMG, preluând în același timp un control mai direct asupra prețurilor și vânzărilor. Creșterea veniturilor din serviciile digitale va sprijini în continuare rezultatele. Mercedes lucrează, de asemenea, în continuare, la reducerea costurilor variabile și fixe și la reducerea ponderii investițiilor. Platformele comune pentru baterii și arhitecturile electrice scalabile, combinate cu progresele tehnologiei bateriilor, vor aduce grade mai mari de standardizare și costuri mai mici. Se preconizează că proporția costurilor producției bateriei va scădea semnificativ. Alocarea capitalului se mută de la EV-first la EV-only. Investițiile în motoare cu combustie internă și tehnologii hibride plug-in vor scădea cu 80% între 2019 și 2026. Pe acest fundament, Mercedes-Benz preconizează marje ale companiei într-o lume BEV care sunt similare cu cele din era ICE.

„Principala noastră datorie în această transformare este de a convinge clienții să facă trecerea cu produse convingătoare. Pentru Mercedes-Benz, inovatorul model de referință, EQS, este doar începutul acestei noi ere,” a spus Källenius.