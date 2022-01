Meridiam SAS devine acţionar Netcity Telecom SRL

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Meridiam SAS intră în acționariatul companiilor Netcity Telecom S.R.L. și Concesiune Telecom S.R.L.. În urma acestei tranzacții, Direct One S.A. și Meridiam SAS vor controla în comun cele două companii, Netcity Telecom S.R.L. și Concesiune Telecom S.R.L.

Meridiam este o societate independentă de investiții de interes public din Franța, specializată în dezvoltarea sustenabilă, finanțarea și administrarea de proiecte de infrastructură publică pe termen lung. Meridiam se concentrează pe parteneriate public-private și are în vedere proiecte tip greenfield, inclusiv construcții.

Netcity Telecom este concesionarul rețelei Netcity, având ca responsabilități principale proiectarea, realizarea, operarea și întreținerea acesteia, cu scopul de a satisface nevoia utilizatorilor de a-și realiza rețele de comunicații electronice, îmbunătățind totodată aspectul vizual al orașului prin migrarea rețelelor de cabluri aeriene în subteran. Infrastructura metropolitană dezvoltată de Netcity Telecom este pusă la dispoziție în mod reglementat companiilor și operatorilor de telecom care activează sau doresc să ofere servicii pe teritoriul municipiului București.

Concesiune Telecom este o societate care nu desfășoară activități, scopul său fiind asigurarea de garanții asumate prin Contractul de concesiune încheiat cu Municipiul București în vederea dezvoltării rețelei Netcity.

Direct One este structurat într-un format de tip holding sub umbrela E-Infra, din grup făcând parte și companiile: Electrogrup S.A., Electrogrup Inc., Direct One și Nova Power & Gas S.R.L.

Grupul Direct One furnizează soluții de proiectare, implementare, întreținere și dispecerat la cheie, în proiecte complexe dezvoltate la nivel național și european, servicii de producție energie electrică, furnizare și distribuție energie electrică, producție energie electrică, precum și servicii de acces la infrastructuri, rețele și servicii de comunicații electronice. În 2016, autoritatea de concurență a autorizat preluarea Netcity Telecom de către grupul Direct One.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.