Mesajul premierului Nicolae Ciucă, de Ziua NATO

Premierul României, Nicolae Ciucă, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO. Aceasta este sărbătorită în România, în prima duminică a lunii aprilie.

Mesajul prim-ministrului, Nicolae Ciucă:

„Războiul nu este un lucru pe care să și-l dorească cineva, cu atât mai puțin militarii. Ei știu ce înseamnă distrugerile, pierderi de vieți umane, suferința și durerea celor rămași în urmă.

Am adus, astăzi, omagiul meu celor care și-au dat viața pentru ca noi să trăim într-o lume mai sigură, sub protecția NATO, cea mai puternică alianță politico-militare din istorie.

Viața de militar m-a dus, în ultimii 30 de ani, în multe teatre de operații ale lumii, între care Afganistan și Irak. Am luptat alături de oameni care nu mai sunt astăzi. Umăr lângă umăr cu partenerii americani. Ei și-au amestecat sângele în lupte cu ai noștri, în cel mai direct mod, fiind frați de arme. Astăzi, la 19 ani de la primirea României în NATO, când avem războiul în vecini, când în România ni s-au alăturat aliații pentru a întări descurajarea și apărarea comună, am aprins o lumânare și am reflectat asupra acestor ultimi ani.

„Integrarea în UE și atragerea investițiilor și a noii bunăstări, s-au făcut pe acest sacrificiu generos al militarilor români”

E adevărat, intrarea în NATO și modernizarea României, ulterior integrarea în UE și atragerea investițiilor și a noii bunăstări, s-au făcut pe acest sacrificiu generos al militarilor români prezenți în teatrele de operații. România nu avea altceva de oferit în acei ani ai tranziției. Dar a știut, prin voința copleșitoare a populației sale și luciditatea conducătorilor săi, să aleagă calea democrației, libertății și vocației europene și occidentale a României.

Cred că astăzi, cu atât mai mult în acest context de război, trebuie să ne amintim cu toții de cei care au luptat și unii chiar și-au dat viața pentru țara lor. Și cred că este un moment de reflecție și asupra statutului, recunoștinței și deferenței cu care trebuie să-i privim pe cei în haină militară, din orice armă ar proveni, pentru acest sacrificiu pentru România, pentru noi toți. Ei sunt aici când avem nevoie de ei. Chiar dacă, altfel, sunt decenți, tăcuți și profesioniști, rezervați și serioși în tot ceea ce fac.

Dacă astăzi, la 74 de ani de existență a NATO suntem cu toții conștienți ce înseamnă pentru noi Alianța și apărarea colectivă, tot astăzi, la 19 ani de la intrarea României în NATO, trebuie să acordăm recunoașterea și să respectăm demnitatea celor care au făcut sacrificiul suprem pentru ca noi să ajungem astăzi aici. Și pentru cei care sunt gata să apere în continuare valorile pe care le împărtășim și viața pe care am ales să o trăim.

Un gând pios eroilor români și recunoștință veteranilor din teatrele de operații.

La mulți ani NATO. La mulți ani României în NATO!”