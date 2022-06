Mesajul RePatriot către autoritățile publice locale din România

Stimați Primari,

Stimați Consilieri Locali,

Sunteți liderii comunităților locale și vă adresăm acest mesaj cu încrederea că vom putea să punem umărul împreună pentru a avea o Românie mai bună pentru noi și semenii noștri.

Credem în România și ne dorim cu toții prosperitate, dezvoltare locală și condiții cât mai bune pentru toți. Chiar dacă prea mulți români și-au părăsit locurile natale, ei în mare parte sunt foarte conectați cu țara și ar putea ajuta efortul dumneavoastră de a dezvolta localitățile pe care le conduceți. Mulți români au ajutat pe cei rămași, au trimis bani acasă și au fost aproape chiar când au trecut prin clipe grele, departe de România. Sunt din ce în ce mai multe cazuri în care au revenit acasă, muncesc sau au dezvoltat afaceri bune și în plus pot sprijini conectarea puternică a localității dumneavoastră la oportunitățile din alte țări.

România are nevoie în continuare de expertiza și investițiile românilor de pretutindeni și strategiile locale de dezvoltare trebuie să țină seama de această bogăție.

RePatriot – www.repatriot.ro este o comunitate care își dorește o conectare mai puternică cu românii de pretutindeni și este constituită ca o platformă de inspirație, consiliere și informație.

Facilităm accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară și vă dorim alături de noi în acest demers. Acest proiect adresat românilor din Diaspora a fost lansat de Romanian Business Leaders – www.rbls.ro, o organizație importantă care reunește peste 500 de antreprenori și lideri din mediul de afaceri românesc, contribuitori importanți la bugetele locale și la bugetul național.

Mesajul RePatriot: Românii de pretutindeni sunt doriți în România

Până acum, noi, cei peste 500 de oameni de afaceri, implicați direct și voluntar în proiect, am mers prin Europa și în lume, ne-am întâlnit cu peste 12.000 de români, avem o prezență online foarte bună, am consiliat direct peste 3000 de persoane, am oferit suport educațional și de afaceri, am inspirat alte organizații să ne urmeze, am ajutat în timpul pandemiei și am susținut refugiații prin proiectele noastre, am creat noi locuri de muncă, am făcut un efort constant pentru a convinge instituțiile statului, societatea civilă și mass-media de importanța demersului nostru. Ne-am concentrat să promovăm un mesaj de încredere în mass-media și pentru investitori să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării.

Să nu uităm că românii din afara granițelor pot fi vectori de dezvoltare ai localităților noastre și ne dorim să fie cât mai conectați cu țara.

În ultimii 7 ani am organizat conferinţe și întâlniri în Milano, Torino, Londra, Dublin, Madrid, Valencia, Alba Iulia, Focșani, Munchen, Roma, Lyon, Paris, Oslo, Bergen, Bruxelles, Silicon Valley, Tel Aviv, Chișinău, Anvers, Nisa, Atena, Chicago, Salt Lake City, Nicosia și în multe alte orașe plus cinci Summit-uri RePatriot în București, Alba Iulia cu întâlniri în Delta Dunării, Poiana Brașov, Alba Iulia, Bucovina, Sinaia, cu sesiuni de discuții ample în cadrul Summit-ului RBL, Business Days, “Diaspora românească – Vector de dezvoltare”, festivaluri și intervenții în cadrul multor evenimente. Permanent avem o prezență susținută în mediul on-line promovând România, cultura, economia, turismul și refacerea satului românesc. Am promovat poveștile de succes ale românilor reveniți acasă și succesul celor aflați peste hotare.

Am inspirat Guvernul să lanseze programul Diaspora-Start-up cu fonduri europene care vor multiplica efortul nostru. Peste 10.000 de cursanți care au beneficiat de educație antreprenorială și peste 1000 de startup-uri au fost fondate de românii din străinătate. În curând se va lansa programul Start-up Nation care va oferi noi oportunități de revenire prin antreprenoriat, pentru cei cu spirit antreprenorial. Am promovat deja sute de povești de succes ale unor români care s-au întors. Am creat o comunitate de peste 60.000 de fani pe Facebook care promovează mesajele noastre, avem peste 300 de Ambasadori ai RePatriot în toată lumea, am călătorit peste 1 milion de mile și stat peste 1000 de zile în afara României, pledând în evenimente organizate și întâlniri directe pentru această cauză. Am sprijinit inițiativa lansată de Departamentul Românilor de Pretutindeni prin care au vizitat mai multe localități din România îl luna August 2021 cu scopul de a aduce administrația locală mai aproape de Diaspora – acțiuni complementare cu manifestările RePatriot privind Zilele Diasporei din anii precedenți. Ne bucurăm că ideile și discuțiile noastre ajută și se transformă în acțiune.

Summitul anual RePatriot aduce la aceeași masă sute de oameni de afaceri români de pretutindeni Cele șase ediții ale Summit-ului RePatriot din 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 au fost un succes, iar discuțiile antreprenorilor din Diaspora cu cei din România s-au concretizat în idei de business în sectoare precum înaltă tehnologie, eficiență energetică, turism, agricultură, construcții și altele. Pentru prima dată după mai bine de două decenii şi jumătate, oamenii de afaceri din Diaspora au fost chemaţi acasă pentru a fi invitaţi să investească în ţara lor de origine sau măcar să transfere o parte din know how-ul câştigat pe toate continentele. Între 6-9 octombrie 2022 va avea loc a șaptea ediție a Summit-ului RePatriot. Detalii despre edițiile precedente veți găsi www.repatriot.ro/repatriot-summit.

„Top 100 Români de pretutindeni”, inițiat de Repatriot acum 4 ani, are scopul să-i sărbătorească pe românii remarcabili în 10 domenii cheie, personalități din Diaspora care își doresc să se implice în dezvoltarea economică, culturală și civică a României. În 2022 vom lansa a cincea ediție la Summitul Repatriot, unde vom celebra încă 100 de români extraordinari.

Primele patru ediții Top 100 pot fi văzute pe – www.repatriot.ro/top100-romani-de-pretutindeni.

Organizați Zilele Diasporei în luna August, o inițiativă locală care poate avea un impact major prin conectarea mai puternică cu cei plecați RePatriot a propus în 2016 ziua de 15 august (Adormirea Maicii Domnului) să fie ”Ziua RePatriot”, iar săptămânile din jurul acestei zile, să fie numite “Zilele Diasporei”. Prima duminică după Sfânta Maria, este declarată de Biserica Ortodoxă Română, Duminica Românilor Migranți.

Primele ediții ale proiectului “Zilele Diasporei”, inițiat de RePatriot, au avut loc în luna august și au avut loc peste 100 de evenimente. În timpul când întâlnirile nu au fost posibile am continuat acțiunea noastră on-line. Aceste zile au adus împreună comunitatea locală cu Diaspora fiecărei localități în parte. Printr-o serie de programe, seminarii și acțiuni diverse, românii din afara granițelor au avut ocazia să ia contact cu realitatea din prezent a țării și să descopere oportunitățile de investiții pe care România le oferă. Reprezentanți ai RePatriot au participat la evenimentele dedicate Zilelor Diasporei. Puteți găsi mai multe detalii la https://repatriot.ro/zilele-diasporei .

Am strâns deja un grup de oameni de afaceri importanţi, organizaţii non-guvernamentale şi voluntari care susţin cauza RePatriot. Construim instrumente de sprijin, oferim consiliere, mentorat, educație de afaceri, coalizăm forţe instituţionale importante alături de personalităţi şi societatea civilă.

Am lansat un mesaj de sprijin pentru turismul românesc prin inițiativa specială Repatriot Turism prin care încurajăm românii de pretutindeni să devină promotorii turismului românesc: https://repatriot.ro/turism.

Susținem programul Antreprenorești – Adoptă un Sat prin care atragem sprijin și mentalitate antreprenorială pentru salvarea satelor românești: https://repatriot.ro/antreprenoresti.

Noi ne dorim ca acest proiect să se dezvolte împreună cu Dumneavoastră, să construim o singură Românie pentru toţi românii, oriunde s-ar afla, să aducem toți românii alături de ţară, să ne fie ancoră de stabilitate, securitate şi bază pentru accelerarea dezvoltării economice.

Am considerat că primul efort intens ar fi de atragere a întreprinzătorilor, a meseriaşilor, a creatorilor de valoare suplimentară, care să creeze condiţiile pentru repatrierea a cât mai multor români. Avem nevoie de medici, profesori, oameni pricepuţi şi de familii întregite pentru copiii lăsaţi în grija bunicilor şi a rudelor.

Dorim să mizăm şi pe localitatea Dumneavoastră ca promotor al mesajului către toţi românii, oriunde s-ar afla!.

Vă invităm să veniți alături de noi, să fiți Partener RePatriot și vă rugăm să:

1. delegaţi o persoană de legătură pentru proiectul RePatriot, care să urmărească site-ul repatriot.ro și pagina de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter și YouTube și cu ajutorul Dumneavoastră să-i poată îndruma şi consilia pe cei care doresc informaţii pentru a se reloca sau investi; comunicarea online este foarte importantă, mai ales în această perioadă: https://repatriot.ro/sondaj-diaspora2021/

2. identificați și faceți o bază de date cu românii plecați din localitatea dumneavoastră și numiții “ambasadorii” localităților pe cei mai reprezentativi;

3. informaţi consilierii locali şi alţi lideri de opinie cu privire la sprijinul în favoarea mesajului RePatriot și îndemnați-i să țină legătura cu cei plecați ;

4. urmăriţi grupul de Facebook – www.facebook.com/groups/repatriot, pentru informații, inspirație, consiliere şi discuţii şi să îndrumaţi experţii din administraţia pe care o conduceţi să participe activ;

5. ne ajutaţi prin promovarea către media locală a iniţiativei RePatriot şi să ne sprijiniţi în promovarea pe reţelele sociale;

6. identificaţi şi să ne transmiteţi posibile oportunităţi de afaceri şi investiţii, la adresa office@repatriot.ro, pe care să le promovăm către românii plecați;

7. recomandaţi oamenilor de afaceri din comunitatea dumneavoastră să sprijine iniţiativa RePatriot și să țină legătura și să-i viziteze pe cei plecați;

8. organizați în luna august evenimente de tip Zilele Diasporei și să ne comunicați datele la care programați evenimente pentru a putea participa și a le promova. Invitați cât mai mulți participanți din țară și străinătate. Mai multe exemple aici – https://repatriot.ro/zilele-diasporei/

9. lansați un mesaj public că îi doriți acasă pe cei plecați;

10. vizitați Basarabia, încurajați înfrățirile cu comunitățile românești din afara granițelor și sprijiniți dezvoltarea locală prin susținerea dezvoltării inițiativelor de afaceri, culturale și educative.

În numele Echipei RePatriot, Marius Bostan.