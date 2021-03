Metaminds, în topul companiilor cu cea mai rapidă creștere din Europa

Metaminds, companie românească specializată în integrarea soluțiilor de securitate cibernetică și a arhitecturilor complexe din domeniul IT, anunță includerea de către Financial Times, pentru al doilea an consecutiv, în clasamentul celor mai performante 1.000 de companii din Europa din punct de vedere al ritmului de creștere. Metaminds reprezintă România alături de alte 5 companii, fiind selectată de prestigioasa publicație în urma unui proces riguros de identificare a zeci de mii de companii europene cu o ascensiune rapidă și cu o evoluție organică a veniturilor în perioada 2016-2019.

Metaminds activează pe zona de soluţii inovatoare pentru infrastructuri programabile, servicii de aplicaţie în medii de lucru cloud-native, protecţia interfeţelor API şi a serviciilor de interconectare şi de interoperabilitate, colaborare online securizată în regim de mobilitate, protecţia informaţiei şi a identităţii digitale. Compania se diferenţiază pe piaţa locală prin abordarea interdisciplinară care a generat implementări complexe în domenii cheie precum infrastructură critică de interes național, dar și în industrii prioritare precum telecomunicaţii, energie şi utilităţi, care au contribuit la evoluția dinamică a sa în ultimii ani. Metaminds a avut o creștere de 349,7% a cifrei de afaceri în perioada 2016-2019, conform analizelor Financial Times.

„Suntem mândri să ne aflăm alături de companiile care excelează în Europa, în viziunea Financial Times. Recunoașterea primită are pentru noi și alte valențe puternice, reprezentând o demonstrație de forță a talentului României în tehnologie și inovație. Performăm într-un domeniu care are puterea de a schimba profund societatea și mediul de business, transformarea digitală fiind o direcție strategică cu o contribuție vitală în evoluția noastră ca țară”, declară Andrei Cruceru, CEO Metaminds.

Includerea, pentru al doilea an la rând, în clasamentul FT 1000 se adaugă altor nominalizări și premii internaționale de excelență pentru inovație în domeniul arhitecturilor IT moderne primite de Metaminds, precum „Architectural Excellence Data Center Partner of the Year”, distincție primită în cadrul Cisco Partner Summit 2016 din San Francisco, „Top Disruptor Partner Award”, acordat de Blackberry în 2019 sau „IT Transformation Partner of the Year 2020”, recunoaștere oferită de către Dell Technologies.

„Recunoașterea Metaminds drept unul dintre cei mai importanți și respectați integratori ai pieței de IT din România și, în aceeași măsură, ca etalon în domeniul securității cibernetice pe plan local, a reprezentat un reper de valoare pe care am construit încă de la început motivația în business. Formula noastră s-a bazat pe trei piloni importanți – implicarea intensă în înțelegerea nevoilor clienților, utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru ca soluțiile noastre să aducă consistență și eficiență, precum și talentul din interiorul companiei”, completează Andrei Cruceru, CEO Metaminds.

Topul FT 1000 publicat de Financial Times se află la a cincea ediție și, alături de compania de cercetare Statista, stabilește clasamentul companiilor din Europa care au înregistrat o creștere semnificativă a afacerii în intervalul 2016 – 2019. Alături de Metaminds, se găsesc companii românești din industrii precum construcții, turism și bunuri industriale, domeniul tehnologiei având reprezentativitate în top.