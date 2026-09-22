METIGLA contribuie la restaurarea Castelului Peleș și a Patiseriei din Domeniul Regal Peleș cu soluții de acoperiș adaptate arhitecturii istorice

De la prelucrarea solzilor de cupru pentru Castel până la livrarea sistemului complet de învelitoare pentru Patiserie, METIGLA a contribuit la realizarea proiectului prin soluții adaptate specificului arhitectural al clădirilor din patrimoniul regal.

Într-un gest de respect față de istorie și patrimoniu, METIGLA, unul dintre principalii producători de soluții complete pentru acoperiri şi închideri metalice, parte a grupului belgian cu același nume, continuă implicarea în restaurarea unuia dintre cele mai valoroase ansambluri arhitecturale din România – Domeniul Regal Peleș. Compania a contribuit atât la restaurarea acoperișului Castelului Peleș, prin prelucrarea elementelor din cupru destinate învelitorii, cât și la renovarea Patiseriei, parte a Complexului Economat – pentru care a furnizat aproximativ 225 m² de sistem complet de invelitoare.

Colaborarea face parte dintr-un parteneriat strategic cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș (APRP), demarat în 2024 și aflat în continuare în desfășurare. În cadrul acestuia, METIGLA a contribuit prin expertiză tehnică, capacități de producție și soluții adaptate cerințelor riguroase pe care le presupune restaurarea construcțiilor istorice.

„Implicarea noastră în acest proiect a venit ca un gest firesc, atât din dorința de a sprijini un monument istoric emblematic, cât și din angajamentul nostru față de păstrarea patrimoniului arhitectural al României. Restaurarea clădirilor istorice presupune o atenție sporită la detalii, armonie arhitecturală și soluții care respectă trecutul, dar îndeplinesc exigențele actuale de durabilitate și funcționalitate”, a declarat Olivier Somers, Group CEO METIGLA.

Restaurare cu grijă pentru patrimoniul României

În cazul Castelului Peleș, implicarea METIGLA a vizat prelucrarea materialelor destinate învelitorii. Foile de cupru au fost prelucrate în fabrica companiei din Ceptura sub formă de solzi, după modelul existent, astfel încât să fie păstrat aspectul original al arhitecturii Castelului. Elementele realizate au fost ulterior livrate pe șantier pentru montaj.

Întreaga intervenție a presupus un proces atent de prelucrare și un grad ridicat de precizie, necesare pentru a reproduce forma elementelor existente și pentru a răspunde cerințelor specifice restaurării unei clădiri de patrimoniu. Lucrările de restaurare a Castelului Peleș continuă și în prezent, intervențiile de la nivelul fațadei posterioare fiind încă în desfășurare.

225 m² de sistem complet pentru restaurarea Patiseriei

Contribuția METIGLA în cadrul Domeniului Regal Peleș a inclus și renovarea Patiseriei. Pentru această clădire, compania a furnizat aproximativ 225 m² sistem complet, în nuanța Verde Super Mat (RAL 6020), respectand arhitectura originala a cladirii care a avut invelitoare Falt. Lucrările de restaurare a Patiseriei sunt, de asemenea, în desfășurare.

Dincolo de rolul său funcțional, Patiseria este parte din istoria mai puțin cunoscută a Domeniului Regal Peleș. Integrată în Complexul Economat, alături de Căsuța Brutăriei și alte clădiri administrative și de serviciu, aceasta făcea parte din infrastructura care asigura aprovizionarea și funcționarea gospodăriei regale încă din perioada lui Carol I. Aceste spații ilustrează amploarea Domeniului Regal Peleș, conceput nu doar ca reședință, ci ca un ansamblu funcțional care susținea activitatea de zi cu zi a Curții Regale.

Provocările proiectului Peleș

Restaurarea clădirilor din Domeniul Regal Peleș a presupus o serie de provocări distincte față de proiectele comerciale sau industriale obișnuite. Construit între 1873 și 1914, la Sinaia, ca reședință de vară a regilor României, Castelul Peleș se remarcă prin complexitatea arhitecturii sale, vizibilă inclusiv în geometria acoperișurilor și a fațadelor.

În cazul acoperișului, unul dintre elementele definitorii ale monumentului, turnurile și numeroasele detalii arhitecturale și decorative au impus o abordare adaptată particularităților construcției. Păstrarea configurației originale a presupus reproducerea cât mai fidelă a elementelor existente, inclusiv a formei specifice de solz a învelitorii.

Un rol important l-a avut și materialul folosit pentru învelitoare. Cuprul a răspuns atât complexității arhitecturale a acoperișului, datorită maleabilității care permite adaptarea la formele și detaliile specifice, cât și cerințelor de rezistență în timp. Odată cu trecerea anilor, cuprul dezvoltă în mod natural o patină verzuie, care formează un strat protector, contribuind atât la rezistența materialului în timp, cât și la aspectul caracteristic al învelitorilor istorice din cupru.

„Fiecare detaliu, de la forma și culoarea învelitorii până la modul de montaj, trebuie să respecte cerințele de autenticitate și conservare. Comparativ cu proiectele standard, un astfel de proiect presupune precizie, rigoare și un nivel de rafinament tehnic adaptat unei construcții de patrimoniu. Faptul că METIGLA a fost aleasă pentru prelucrarea elementelor din cupru destinate acoperișului Castelului Peleș reprezintă pentru noi o confirmare a încrederii acordate expertizei și capacităților tehnologice dezvoltate în fabrica din Ceptura. Ne bucurăm că putem pune această experiență în slujba conservării unuia dintre cele mai valoroase repere ale patrimoniului arhitectural românesc”, a mai subliniat Olivier Somers.

Proiectul Peleș se alătură altor inițiative în care METIGLA a contribuit cu soluții adaptate unor contexte arhitecturale și de amplasament aparte. Printre acestea se numără Palatul Știrbei din București, unde compania a furnizat aproximativ 1.200 m² de învelitoare din titan-zinc pentru restaurarea acoperișului monumentului istoric, Refugiul Scara din Munții Făgăraș, acoperit cu sistemul FALT SOLAR by Roofit.Solar și premiat internațional la SHARE Architecture Awards 2024, precum și Refugiul Strănașa din Munții Zarandului, un proiect în care sustenabilitatea și autonomia energetică au reprezentat elemente centrale. De la restaurarea unor clădiri istorice până la proiecte amplasate în zone montane, fiecare dintre aceste intervenții a presupus soluții adaptate arhitecturii, funcțiunii și contextului specific al construcției.