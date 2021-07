Mic ghid de inchiriere autorulote

Se apropie vremea de concediu si nu ti-ai facut inca planuri? Ce spui de inchiriere autorulote si apoi sa-ti trasezi tu singur itinerariul pentru cea mai tare aventura de calatorie? Daca te tenteaza tot mai mult sa inchiriezi o autorulota, iata cateva lucruri de care ar trebui sa tii cont.

Merita sa inchiriezi o autorulota?

Cu siguranta. Castigi libertate, confort sporit cu cele mai noi autorulote dotate cu toate facilitatile de care ai putea avea nevoie. Faci economii si te alegi cu o experienta de tinut minute toata viata.

Autorulotele ultra-moderne cum sunt cele oferite de freedomcamper.ro iti pun la dispozitie baie complet functionala, bucatarie total echipata cu aragaz, chiuveta si frigider, paturi confortabile, spatiu generos sa te odihnesti cand vrei sa faci pauze, accesorii diverse pentru a pune masa in exterior cand atingi diverse obiective propuse.

Lucruri de care sa tii cont cand inchiriezi o autorulota?

– verifica tarifele de inchiriere autorulote. Poti sa alegi din mai multe variante – unele autorulote sunt mai compacte si sunt perfecte pentru cupluri, iar altele sunt mai mari si sunt ideale pentru familii cu copii sau pentru o gasca de prieteni. Asigura-te ca alegi ceea ce este mai potrivit in cazul tau, iar pentru asta tine cont si de itinerariul pe care urmeaza sa-l faci. De exemplu, daca intentionezi doar sa petreci un sejur pe Valea Prahovei intr-o autorulota, s-ar putea sa constati ca nu faci mari economii decat daca ai inchiria o pensiune. In schimb, pentru circuite lungi in Romania sau in Europa, pentru vacante prelungite, autorulotele sunt exceptionale.

– dotari. Cele mai multe firme de inchiriere autorulote iti pun la dispozitie locuinte in miniatura, pe roti, cu toate facilitatile de care ai nevoie. Dar, in afara de cele standard, s-ar putea sa primesti si alte dotari interesante. De exemplu, la freedomcamper.ro, poti inchiria o autorulota care are suport pentru 4 biciclete, daca intentionezi sa faci pauze de mers cu bicicleta pe drumuri de munte sau deal. Daca este important pentru tine sa ai acces la internet, asigura-te ca autorulota are internet 4G pe teritoriul Romaniei. Capacitatea frigiderului, scaunele si masa de camping, numarul de paturi, dimensiunile autorulotei, tipul de incalzire sunt alti factori de care ar trebui sa tii cont. Iti recomandam sa alegi o autorulota cu cat mai multe dotari, pentru a te bucura la maximum de calatorie.

– vei plati o garantie penru inchiriere autorulote. Garantia este diferita de pretul de inchiriere si se returneaza la finalul perioadei de inchiriere. Ca sa-ti faci o idee cat mai buna, cei de la freedomcamper.ro percep o garantie de 2500 lei, returnabila cand predai autorulota.

– alege cu atentie perioada de inchiriere. Cele mai multe firme de inchiriere autorulote ofera tarife variabile in functie de perioada de inchiriere. Dupa cum te astepti, cele mai mari tarife sunt in plin sezon de vara, intre 15 iunie si 15 septembrie. In sezonul intermediar ( in general, toamna si primavara), tarifele sunt mai mici, iar pe perioada iernii, daca vrei sa te aventurezi intr-o calatorie inedita, vei plati cel mai mic tarif de inchiriere.

– alte taxe. Cand inchiriezi o autorulota, verifica de la bun inceput toate taxele pe care va trebui sa le achiti. De exemplu, cel mai probabil va fi nevoie sa platesti si o taxa de igienizare si consumabile in jur de 100 de euro. Verifica daca firma practica si alte taxe, ca sa cunosti toate detaliile din start.

– ai nevoie de permis categoria B. Cam toate autorulotele se conduc cu acest permis. Prin urmare, nu trebuie sa-ti faci probleme din acest punct de vedere. Cand inchiriezi autorulota, verifica daca volanul este pe dreapta sau pe stanga si daca acest lucru reprezinta un impediment pentru tine.

Daca te-ai decis sa inchiriezi o autorulota, te asteptam pe www.freedomcamper.ro cu cele mai bune tarife si autorulote de lux.