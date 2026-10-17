Ministerul Dezvoltării a achitat lucrări de peste 70 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice și renovarea seismică a unor clădiri

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 70.159.788,28 de lei pentru 72 de investiții realizate prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Facturile depuse au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.