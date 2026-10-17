Consiliul Concurenței pune în dezbatere angajamentele propuse de Premier Energy pentru a prelua Distribuție Energie Oltenia

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Premier Energy PLC pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării Distribuție Energie Oltenia (DEO). Principala îngrijorare a autorității de concurență este legată de faptul că odată cu integrarea verticală, noua entitatea ar putea utiliza avantajele informaționale și operaționale conferite de controlul asupra DEO, reducând posibilitatea efectivă a furnizorilor concurenți de a atrage sau păstra clienți și, prin urmare, putând slăbi presiunea concurențială exercitată asupra furnizorului afiliat. Pentru a elimina aceste îngrijorări, Premier Energy a propus o serie de măsuri comportamentale, care ar urma să fie aplicate pe o perioadă de 24 de luni de la autorizarea tranzacției. Astfel, măsurile propuse se referă la relația cu clienții și activitățile de retenție a acestora, utilizarea informațiilor comerciale sensibile, precum și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu al furnizorilor de energie electrică. În acest sens, angajamentele urmăresc menținerea rolului strict tehnic al operatorului de distribuție în procesul de schimbare a furnizorului, asigurarea accesului în condiții egale la interfața API, precum și dizolvarea societății de servicii comune Evryo Power. În cazul în care angajamentele vor fi acceptate, Consiliul Concurenței va monitoriza respectarea obligațiilor asumate, iar companiile implicate vor transmite periodic rapoarte privind implementarea măsurilor. Angajamentele propuse pot fi consultate pe site-ul autorității de concurență, www.consiliulconcurentei.ro. Eventuale observații cu privire la angajamentele propuse pot fi trimise prin e-mail, la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro, sau prin poștă la următoarea adresă: Consiliul Concurenței, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, București, cod poștal 013701, Oficiul Poștal nr. 25, până pe 26 octombrie 2026.