Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că 83 de companii centrale înregistrează pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei

Autor Magda Dragu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni într-o conferință de presă la Guvern un proiect de reformare a zece companii de stat din energie și transporturi. Lista completă a companiilor va fi definitivată în această săptămână, a spus Oana Gheorghiu.

Ea a mai spus că din cele zece companii, patru vor fi de la Ministerul Energiei și șase de la Ministerul Transporturilor.

”Începem cu o analiză a indicatorilor financiari și sectoriali ai acestor companii, după care pentru fiecare va exista o recomandare a Comitetului de reformă supusă aprobării guvernului, iar măsurile vor fi luate de ministerele de linie. E doar un prim proiect-pilot, care va continua cu alte companii”, a explicat Oana Gheorghiu fluxul de lucru, conform G4Media.ro. ”Pierderile cele mai mari vin de la companii de la nivel central”, a mai spus oficialul.

În acest moment există 1.502 de companii de stat

Vicepremierul a mai spus că în acest moment există 1.502 de companii de stat. Dintre acestea 230 sunt companii centrale, iar 1.272 sunt la nivel local.

”83 dintre companiile centrale concentrează cele mai mari pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei”, a mai spus vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ea a mai anunțat că va realiza un registru unic al companiilor de stat, care are rolul de a da statului imaginea clară a tuturor companiilor pe care le deține.

