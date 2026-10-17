Zweite Bundesliga: Hannover 96 – St Pauli 1-1, o remiză care nu ajută pe nimeni

Hannover 96 și St Pauli nu erau văzute neapărat ca mari favorite la promovare în această ediție a Zweite Bundesliga (având drept contracandidate echipe ca Wolfsburg, Nürnberg, Hertha Berlin ș.a.) Dar oricum se numărau printre cele care se puteau ralia plutonului fruntaș, având în vedere că au avut recent popasuri în prima divizie. După un start de sezon ratat, cele două s-au întâlnit sâmbătă seară în meci direct.

Pe Heinz-von-Heiden-Arena (Hannover), stadion cu o capacitate impresionantă, de aproape 50.000 de locuri, ambele echipe au oferit un spectacol agreabil. După obișnuitele momente de tatonare, s-a ajuns la un joc ”pe contre”, fiecare echipă încercându-și șansele, însă cu gazdele în rol de echipă dominantă.

Imagine impresionantă de pe Heinz-von-Heiden-Arena

Hannover a și înscris, în minutul 9, prin Chakroun, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid de câțiva centimetri în construcția fazei (din nou, prilej pentru a ne întreba dacă astfel de poziții afară din joc, de ”două degete”, chiar ar trebui incriminate de regulament).

Românul Virgil Ghiță, de la Hannover, a avut și el o bună ocazie de a înscrie, dar balonul trimis de el cu capul a întâlnit transversala.

Cum se întâmplă deseori în fotbal, în prelungirile reprizei, la una dintre puținele faze de atac cu adevărat periculoase, oaspeții de la St Pauli au dat lovitura: Ceesay a lovit perfect cu capul balonul venit dintr-o centrare și l-a lăsat simplu spectator pe portarul Weinkauf.

Ceesay deschide scorul pentru St Pauli în prelungirile primei reprize

Totuși, imediat după reluare, în minutul 48, Chakroun reușește să trimită mingea în poartă, de data aceasta regulamentar: 1-1 și meciul era relansat.

De data aceasta, analiza VAR nu a mai indicat nimic neregulamentar și golul lui Chakroun a fost validat

Pyrka (St Pauli) a avut o bună ocazie de a-și readuce echipa în avantaj, dar șutul său a fost respins de portarul Weinkauf.

Finalul a fost unul în care ocaziile au alternat, ambele echipe găsind, pe rând, resurse pentru a ataca, dar fără a reuși să înscrie.

În cazul unei victorii, oricare dintre combatante ar fi urcat în clasament și s-ar fi aflat undeva ”în plasa” plutonului fruntaș. Deși spectacolul oferit a fost unul de calitate, remiza consemnată la finalul celor 90 de minute nu ajută în mod real pe nimeni.

Alte rezultate înregistrate vineri și sâmbătă:

Cottbus – Nürnberg 1-1, Kiel – Hertha 0-0, Fürth-Braunschweig 2-0, Kaiserslautern-Bochum 2-0, Wolfsburg-Heidenheim 3-1.

Primele poziții sunt ocupate de Hertha (22 p), Nürnberg (18 p), Wolfsburg (15 p), Kaiserslautern (15 p).

(Sursa foto: capturi ecran primaplay.ro)