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MApN a făcut publice imagini de la misiunea de sâmbătă, când două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre

Valentin Tudor
Autor
Valentin Tudor

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au publicat pe pagina de Facebook a instituţiei fotografii de la misiunea de doborâre a două drone care a avut loc, sâmbătă seară, deasupra Mării Negre.

În imaginile postate pe Facebook se observă o coloană densă de fum negru, însoţită de flăcări şi de mai multe puncte luminoase, care par să indice o explozie în aer. Fotografiile au fost realizate din cabina unui avion de luptă.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat sâmbătă, la ora 17.43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional.

Prima a fost doborâtă la ora 18.01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spaţiul aerian naţional, iar cea de-a doua, la ora 18.05, la est de Sulina, după o evoluţie de cinci minute în spatiul aerian national.

Cele două ţinte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie.

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