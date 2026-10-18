Atac cu drone asupra Rusiei: terminal petrolier și centru de date lovite în Sankt Petersburg

Un atac cu drone atribuit forțelor ucrainene a vizat, în noaptea de 17 spre 18 octombrie, mai multe obiective din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad. Printre țintele raportate se numără un terminal petrolier, un centru de date al companiei VKontakte și un pod. Autoritățile ruse au anunțat interceptarea a 127 de drone în regiune.

Un atac de amploare cu drone a vizat mai multe obiective din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, în noaptea de 17 spre 18 octombrie. Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană și de canalele de monitorizare, printre instalațiile lovite s-ar afla un terminal petrolier și un centru de date al companiei VKontakte, care operează una dintre cele mai populare rețele sociale din Rusia.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 127 de drone în timpul atacului. Resturile unei drone au avariat patru autoturisme aflate într-o parcare, iar în regiune au fost semnalate incendii, potrivit publicației Kyiv Independent.

Canalele ucrainene Exilenova+ și Supernova+ au relatat că atacul a început în jurul orei locale 2:50. Înregistrări video distribuite online par să surprindă drone deasupra orașului și intervenția sistemelor rusești de apărare antiaeriană.

Până la publicarea informațiilor citate, țintele lovite și amploarea pagubelor nu fuseseră verificate independent de Kyiv Independent.

Terminal petrolier cu un tranzit anual de 12,5 milioane de tone

Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, situat în portul orașului, este una dintre instalațiile importante pentru depozitarea și exportul de combustibili din Rusia.

Potrivit informațiilor publicate de HotNews, terminalul gestionează un volum anual de tranzit de aproximativ 12,5 milioane de tone. Produsele petroliere sunt transportate prin intermediul rutelor fluviale, feroviare și rutiere.

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să arate instalația cuprinsă de flăcări. Alte înregistrări ar surprinde o dronă lovind un pod cu opt benzi de circulație. Amploarea pagubelor și eventualele efecte asupra activității terminalului nu sunt însă confirmate independent de sursele citate.

Instalația ar fi fost vizată și pe 4 iulie, când un atac nocturn ar fi provocat avarii.

Un alt obiectiv menționat în relatările despre atac este un centru de date aparținând VKontakte, compania care operează rețeaua socială VK, foarte populară în Rusia.

Incidentul se înscrie într-o serie de atacuri asupra infrastructurii digitale rusești. Potrivit HotNews, forțele ucrainene au vizat în ultimele săptămâni și centre de date ale companiei Yandex.

Aceste acțiuni au loc în contextul în care Ucraina încearcă să lovească obiective aflate la distanță mare de linia frontului, inclusiv infrastructura energetică și tehnologică. Kievul a prezentat anterior atacurile asupra unor astfel de ținte drept un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Sankt Petersburg se află la aproximativ 856 de kilometri nord de granița cu Ucraina și este orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin.

Atacurile cu drone au afectat în repetate rânduri transportul aerian din Rusia și au vizat obiective energetice și logistice. Cu toate acestea, în cazul atacului din noaptea de 17 spre 18 octombrie, amploarea exactă a distrugerilor și efectele asupra funcționării infrastructurii vizate necesită confirmări suplimentare.