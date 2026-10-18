Marco Rubio: Trump va decide în cel mult 60 de zile dacă aplică sancţiunile împotriva Rusiei, după suspendarea acestora

Preşedintele american Donald Trump va analiza timp de până la 60 de zile impactul economic al sancţiunilor şi tarifelor vamale împotriva Rusiei, a căror aplicare a fost suspendată vineri, înainte de a lua o decizie definitivă, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, transmite Reuters.

Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unor sancţiuni şi tarife prevăzute de legea cunoscută drept Graham Act, adoptată luna trecută pentru a intensifica presiunile asupra Moscovei în vederea încheierii războiului din Ucraina.

Măsurile, care urmau să intre în vigoare săptămâna viitoare, includ tarife vamale asupra produselor ruseşti şi penalităţi pentru ţările care cumpără petrol şi gaze naturale din Rusia.

”Cred că preşedintele doreşte să folosească perioada de 60 de zile pentru a analiza ce ar însemna aplicarea sancţiunilor şi tarifelor atât pentru economia mondială, cât şi pentru economia Statelor Unite”, a declarat Rubio, înaintea unei deplasări în Uzbekistan.

Trump a afirmat sâmbătă, la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, că nu a luat încă o decizie definitivă. ”Mulţi dintre voi nu ştiţi încă ce voi decide, dar vom clarifica lucrurile”, le-a spus el jurnaliştilor.

Suspendarea sancţiunilor intervine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative americane din noiembrie, într-un moment în care administraţia Trump se confruntă cu presiuni din cauza preţurilor ridicate la energie, alimentate de războiul cu Iranul şi de perturbarea aprovizionării mondiale cu petrol.

Prețurile la energie complică decizia Washingtonului

Rubio a explicat că aplicarea Graham Act este complicată de prevederile care vizează şi statele importatoare de energie rusească, menţionând India, un partener important al Washingtonului care continuă să depindă în mare măsură de petrolul rusesc.

Decizia Casei Albe a fost criticată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că suspendarea sancţiunilor îl va încuraja pe Vladimir Putin şi va prelungi războiul.

Senatoarea republicană Darline Graham, al cărei frate, regretatul Lindsey Graham, a susţinut legislaţia, a declarat că nu este de acord cu decizia preşedintelui american.

”Personal, aş alege să menţin presiunea asupra Rusiei, pentru că nu am încredere în Putin şi nici în Rusia”, a afirmat ea.

Separat, Rubio a apărat acordul încheiat de Washington cu Moscova pentru creşterea livrărilor de motorină, destinat reducerii preţurilor carburanţilor.

Potrivit lui Trump, Rusia va furniza iniţial Statelor Unite peste 300.000 de tone de motorină, urmând ca alte transporturi să fie efectuate în noiembrie şi ulterior.

”Acea motorină va fi vândută într-un fel sau altul. Singura diferenţă este cât de mult va primi Statele Unite”, a declarat Rubio.

Secretarul de stat a subliniat că suspendarea sancţiunilor şi acordul privind motorina reflectă dificultăţile generate de suprapunerea conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu, care afectează tot mai puternic pieţele energetice mondiale.