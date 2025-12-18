Ministerul Dezvoltării vine în sprijinul a 74 de teatre, opere și filarmonici

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de miercuri, alocarea sumei de 188.569.873,21 de lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
”Sprijinim, prin această măsură, teatrele, operele, filarmonicile și teatrele de păpuși care nu beneficiază de finanțare de la stat și care sunt în subordinea autorităților publice locale”, a precizat ministrul Cseke Attila.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie – 10 decembrie 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
