Ministerul Mediului: Precizări privind informațiile false propagate online referitoare la pășunat și zonele prioritare pentru biodiversitate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor constată proliferarea, în ultimele zile, a unor informații false distribuite coordonat în mediul online, potrivit cărora zonele prioritare pentru biodiversitate ar presupune interzicerea pășunatului, a cositului sau a activităților tradiționale pe pășunile României.
Aceste afirmații sunt false, iar legislația în vigoare prevede explicit contrariul. Prin Ordonanța de Urgență nr. 25/2026, România a introdus inclusiv conceptul de zone prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ, tocmai pentru a asigura compatibilitatea dintre conservarea biodiversității și activitățile tradiționale.
Mai mult, articolul 40 indice 6 din OUG nr. 25/2026 prevede explicit că în zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activități de pășunat, cosit și alte activități tradiționale desfășurate pe acele pășuni și pajiști.
Cu alte cuvinte, exact opusul narațiunii propagate în aceste zile: cadrul legal nu elimină aceste activități, ci le recunoaște expres.
Acreditarea ideii că fermierii sau crescătorii de animale ar urma să fie excluși din aceste zone reprezintă o dezinformare care denaturează deliberat conținutul legii și induce în eroare publicul.
Semnalăm, de asemenea, existența unor campanii coordonate în social media, în care aceleași afirmații false au fost replicate simultan de numeroase conturi și pagini, inclusiv prin utilizarea de imagini manipulate digital. Astfel de practici nu schimbă realitatea juridică și factuală.
Ministerul invită publicul să verifice informațiile direct din sursele oficiale și să privească cu prudență campaniile care folosesc alarmismul și falsurile pentru a compromite reforme de interes public.
