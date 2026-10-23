Ministrul Apărării, despre dronele din Marea Neagră: „Am avut miniștri înainte care ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru”

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a evitat să ofere un termen concret pentru modificarea legislației și pentru clarificarea măsurilor de apărare împotriva dronelor care amenință navele din Marea Neagră. Oficialul a declarat că a început să analizeze schimbările legislative încă din a doua zi de mandat și a invocat programele de înzestrare ale Armatei Române.

Întrebat vineri despre capacitatea României de a monitoriza și contracara dronele care lovesc nave în Marea Neagră, ministrul a precizat că, în cazul incidentului produs în afara apelor teritoriale românești, intervenția este coordonată de Garda de Coastă.

„În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale ale României, Garda de Coastă face intervenția, le mulțumesc și eu. Suntem în contact cu ei, în dialog tot timpul, în comunicare cu Garda de Coastă”, a declarat Ștefan Radu Oprea, potrivit digi24.ro.

Ministrul a explicat că deciziile privind detectarea, identificarea și eventuală angajare a țintelor care pătrund neautorizat în spațiul național țin de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Acesta a amintit și cazul dronelor de tip Geran-4 care ar fi pătruns pe teritoriul României și au fost doborâte.

Poate România să doboare dronele cu rachete?

Întrebat dacă România are capacitatea de a doborî dronele aeriene folosind rachete, nu doar avioane F-16, ministrul a invocat deciziile comandanților și programele de înzestrare aflate în derulare.

„Efortul de înzestrare este unul mare. Știți foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanțările din SUA și alte programe pe bugetul de stat. Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat”, a afirmat acesta.

Oprea a precizat că programele de dezvoltare a capacităților Armatei Române sunt urmărite cu atenție, fără să ofere însă detalii suplimentare despre mijloacele concrete care ar putea fi folosite împotriva dronelor în diferite situații.

„Este a doua zi de mandat și deja am început să mă ocup de legislație”

Ministrul a fost întrebat și de ce legislația nu a fost modificată astfel încât navele fluviale să poată folosi armamentul pentru a doborî dronele care vin dinspre Ucraina. În răspunsul său, Oprea a criticat lipsa unor măsuri adoptate anterior și a declarat că a început să lucreze la modificările legislative.

„Am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru. Dumneavoastră ați văzut ceva? Eu vă întreb. Este a doua zi de mandat și deja am început să mă ocup de legislație”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că sunt necesare schimbări în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește cariera militară și statutul voluntarilor. Potrivit lui Oprea, trebuie adoptate într-un ritm accelerat hotărârile de Guvern și normele de aplicare a legislației, pentru ca măsurile prevăzute de lege să poată fi puse efectiv în practică.

Ministrul a promis că va prezenta ulterior termene clare pentru aceste schimbări, invocând experiența sa administrativă și activitatea desfășurată anterior în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Când vor fi clarificate circumstanțele incidentelor cu drone?

Întrebat dacă atacurile Rusiei au fost premeditate, așa cum a susținut CSAT, Ștefan Radu Oprea a declarat că informațiile oficiale vor fi comunicate după încheierea investigațiilor.

„Despre acest subiect veți primi informările oficiale din partea instituțiilor statului român, în momentul în care toate investigațiile vor fi încheiate”, a precizat ministrul Apărării.