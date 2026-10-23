Poveștile Sectorului 2 la pas: tururi ghidate gratuite prin Obor, Mântuleasa și Cartierul Armenesc, alături de POV.Bucharest

Povești din București devine POV.Bucharest și lansează „Harta Vie a Sectorului 2”, un proiect care aduce laolaltă 15 locuri cu istorie, povești locale și tururi ghidate gratuite, pentru a invita publicul să descopere patrimoniul și identitatea cartierelor Bucureștiului.

Obor, Mântuleasa și Cartierul Armenesc devin puncte de plecare pentru o serie de tururi ghidate gratuite, prin care bucureștenii sunt invitați să descopere istoria, oamenii și poveștile care au contribuit la identitatea Sectorului 2. Tururile fac parte din proiectul „Harta Vie a Sectorului 2”, cofinanțat de Primăria Sectorului 2 și lansat de POV.Bucharest, noua identitate a proiectului Povești din București.

Prin intermediul unei hărți interactive și al unor materiale editoriale dedicate, publicul va putea descoperi 15 locuri cu valoare istorică și culturală, de la case, muzee și curți, la ateliere, grădini și mici afaceri cu tradiție. Proiectul propune atât o resursă pentru explorarea individuală a orașului, cât și experiențe directe, prin tururi ghidate alături de istoricul Anita Sterea și de Ana Rubeli (Aici a stat).

Participanții vor putea explora trei zone ale Sectorului 2, fiecare cu o perspectivă distinctă asupra Bucureștiului:

Obor – istoria comerțului, a târgului și a vieții cotidiene într-unul dintre cartierele reprezentative ale orașului;

– istoria comerțului, a târgului și a vieții cotidiene într-unul dintre cartierele reprezentative ale orașului; Mântuleasa – poveștile cartierului și legăturile dintre București, memoria locurilor și literatură;

– poveștile cartierului și legăturile dintre București, memoria locurilor și literatură; Cartierul Armenesc – istoria comunității armene și contribuția acesteia la identitatea culturală și urbană a Bucureștiului.

„Harta Vie a Sectorului 2” este primul proiect lansat sub noua identitate POV.Bucharest, continuând direcția editorială construită în ultimii trei ani de Povești din București.

După mai bine de trei ani de povești despre București, proiectul evoluează către o platformă media care aduce împreună inspirația editorială, recomandările locale și experiențele prin care publicul poate descoperi orașul.

Sub noua identitate, POV.Bucharest continuă să documenteze viața culturală și urbană prin fotografie, video, articole și recomandări. Platforma în dezvoltare va aduce împreună expoziții, spectacole, concerte, restaurante, cafenele și povești locale, oferind publicului contextul și informațiile necesare pentru a alege ce vrea să descopere.

La baza noului concept se află felul în care oamenii aleg să-și petreacă timpul: ce îi interesează, ce le stârnește curiozitatea și ce se potrivește cu starea și energia lor. „A new kind of city guide” exprimă această ambiție a POV.Bucharest – de a propune experiențe relevante pentru feluri diferite de a trăi orașul, de la o dimineață liniștită într-o cafenea la o seară de teatru sau o plimbare printr-un cartier.

Bucureștiul este prima ediție locală a brandului POV.Bucharest. Planurile de dezvoltare includ extinderea în alte orașe din România în 2027 și, ulterior, ediții internaționale, fiecare construită în jurul culturii, comunităților și vieții locale.

Tururile vor avea loc pe 24 și 31 octombrie, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile. Programul complet și înscrierile sunt disponibile aici: https://bucharest-tickets.povcityguide.com/ro.





