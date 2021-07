Ministrul Energiei a participat la Forumul Iniţiativei celor Trei Mări

”Gazul natural – combustibil de tranziție – prioritățile infrastructurii pentru regiune – a fost tema panelului de astăzi la care am participat în calitate de invitat alături de Andrey Zhivkov – ministrul Energiei din Bulgaria, Andrew Light, Adjunct al Secretarului Energiei SUA pentru Relații internaționale, Piotr Naimski – Secretarul de stat pentru infrastructura strategică în Energie din Polonia, Teodora Georgieva ICGB Ad, Grecia și Jörn Schmücker – vicepreședinte Siemens Germania, la Forumul Iniţiativei celor Trei Mări, de la Sofia. Am avut ocazia să le transmit celor prezenți că România vrea să devină un jucător important pe piața europeană a energiei, inclusiv prin asumarea obiectivelor de producere a cât mai multă energie verde. Totodată, am transmis un mesaj ferm că România susține folosirea gazului, în combinație cu hidrogenul, drept combustibil de tranziție pentru a produce energie regenerabilă. În domeniul gazelor naturale, România subliniază importanța proiectelor strategice de energie pentru diversificarea surselor și căilor de alimentare, ceea ce reprezintă o preocupare permanentă a statelor membre din Europa Centrală și de Sud-Est. Un exemplu relevant în acest sens este finalizarea primei faze a gazoductului Bulgaria-România-Austria-Ungaria (BRUA), componenta principală a coridorului vertical de gaz. Pentru România, gazul natural aduce o contribuție semnificativă la securitatea energetică națională și, în plus, în viitorul apropiat, va juca un rol important în înlocuirea energiei produse din combustibili fosili poluanți grei, în special cărbune. Totodată, țara noastră va face investiții importante și în domeniul nuclear, o altă sursă de energie importantă și pe viitor. Este un moment important pentru viitorul Energiei și mă bucur că avem dezbateri serioase pe direcțiile în care trebuie să mergem”, a declarat Virgil Popescu.

